Meglepő döntés: van, ahol máris betiltották és leszerelik a fix traffipaxokat

Egy 15 millió lakosú tartományban fellélegezhetnek az autósok, de sokan éppen a traffipaxok megtartását követelik.

2025. 11. 04. 12:20
Kanada legnépesebb tartományában, Ontarióban betiltja a fix telepítésű sebességmérők használatát a helyi kormányzat, és elrendeli, hogy két héten belül, vagyis november közepéig leszereljék őket, írja a CBC. Doug Ford kormányfő indoklása szerint a radarok valójában nem szólnak másról, mint az autósok „kifosztásáról”, és a rendszer fenntartása indokolatlanul költséges – részben azért is, mert a dühös autóvezetők rendszeresen megrongálják őket (ez a világ számos pontján probléma, még úgy is, hogy olykor kamerarendszer védi a traffipaxokat). 

Mindez természetesen óriási visszhangot kelt Kanadában, hiszen a 15 milliós lakosú Ontario tartományban található az ország legnagyobb, illetve fővárosa is (Toronto, Ottawa). Míg a rendszeresen csekkeket kapó sofőrök üdvözlik a döntést, addig az ellenzéki képviselők, illetve sok lakos a gyorshajtásból adódó balesetek számának növekedése miatt aggódik, követelik az iskolák és forgalmas városi utak mellé helyezett radarok megtartását. A tartományi kormány tervei szerint fekvőrendőrök, körforgalmak és villogó jelzések kiépítése lassítja majd a forgalmat.

 

