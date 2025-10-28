gyorshajtásrendőrségmegengedett sebességWisconsinbírság

Hatékonyabb, mint a traffipax: jön az új csodafegyver a gyorshajtók ellen

Állítólag lehetetlen kijátszani a notórius szabálysértők autójába beépített eszközt. Vajon hol vezetik be először a gyorshajtók rémét?

2025. 10. 28. 9:32
Fotó: LifeSafer ISA
Európában már évtizedek óta jól ismert a rendszer: tempolimitert építenek be az autóbuszokba és a 3,5 tonna feletti össztömegű teherautókba, a tachográf pedig visszamenőleg is rögzíti a sofőr által megválasztott sebességet. Ám a személyautóknál egyáltalán nincs ilyen szabályzás: legfeljebb a gyártók használnak – rendszerint nagy tempónál közbelépő – leszabályozást, általánosan előírt korlátozó nincsen, ugyanis a közlekedési szabályok betartatása a rendőrségi mérőeszközök dolga. Ezen a gyakorlaton változtatna egy amerikai kezdeményezés: a többszörösen jelentős túllépésen lefülelt, vagyis notórius gyorshajtók kocsijába kötelezően, ráadásul a tulajdonos 1700 dolláros (átszámítva 567 ezer forintos) költségére építenének be egy GPS-alapú, a jármű elektronikájába bekötött sebességmaximalizáló eszközt.

Fotó: Wisconsin Department of Transportation

A Wisconsin állam törvényhozása elé beterjesztett javaslat szerint a készülék még előzéseknél is maximum 20 mérföld/óra (32 km/h) túllépést engedélyez, amúgy pedig a helymeghatározás alapján folyamatosan monitorozza a tempót. Akit beszerelésre köteleznek, de azt elmulasztja vagy megrongálja az eszközt, a pénzbírság mellett akár börtönbüntetésre is ítélhető lenne. Magához a rendszerhez a többször ittas vezetésen kapott sofőrök beépített (és minden indulás előtt megfújandó) alkoholszondája adta az ötletet, és a balesetek számának csökkenését szolgálná. Hasonló sebességkorlátozó amúgy két másik USA-tagállamban (Washington és Virginia) is közel áll a bevezetéshez, és már az európai döntéshozók figyelmét is felkeltette. Arról nem szól a híradás, hogy a „béklyó” viselésére kötelezett gyorshajtók beülhetnek-e más, limiter nélküli autók kormánya mögé.

Fotó: Sturdy Corp.


 

