M. Dobos Marianne: Magyar Péter helyében csendben maradnék, ha nőkről van szó

A Hír TV műsorvezetője, M. Dobos Marianne sem hagyta szó nélkül a Szily–Magyar-interjút. A műsorvezető éles kritikát fogalmazott meg a Tisza-vezérrel szemben a közösségi oldalán.

2025. 12. 29.
A szekszárdi származású M. Dobos Marianne a közösségi oldalán éles kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével szemben, aki Szily Nóra újságírónak adott karácsonyi interjút – szúrta ki a bejegyzést a Teol.hu

A  Hír TV munkatársa azt a fotót osztotta meg és kommentálta a Facebook-oldalán, amelyet Magyar tett közzé, és amelyhez azt írta, hogy „El a kezekkel Szily Nórától, el a kezekkel az édesanyámtól, el a kezekkel a nőktől”.  

MP helyében csendben maradnék, ha nőkről van szó. Hiteltelen minden szava, amikor ilyenről beszél

–  idézte a Tolna vármegyei hírportál a közismert médiaszemélyiségnek a Facebook-oldalon megfogalmazott kritikáját. 

M. Dobos Marianne a posztjában arra is utalt, hogy amikor Magyar Péter volt feleségét korábban politikai támadások érték, és a saját szavazói hazugnak nevezték, a Tisza-vezér „valahogy nem védte meg, semennyire”. 

