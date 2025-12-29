M. Dobos Marianne: Magyar Péter helyében csendben maradnék, ha nőkről van szó

A szekszárdi származású M. Dobos Marianne a közösségi oldalán éles kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével szemben, aki Szily Nóra újságírónak adott karácsonyi interjút – szúrta ki a bejegyzést a Teol.hu.

M. Dobos Marianne, a Hír TV műsorvezetője Fotó: M. Dobos Marianne Facebook-oldala

A Hír TV munkatársa azt a fotót osztotta meg és kommentálta a Facebook-oldalán, amelyet Magyar tett közzé, és amelyhez azt írta, hogy „El a kezekkel Szily Nórától, el a kezekkel az édesanyámtól, el a kezekkel a nőktől”.

MP helyében csendben maradnék, ha nőkről van szó. Hiteltelen minden szava, amikor ilyenről beszél

– idézte a Tolna vármegyei hírportál a közismert médiaszemélyiségnek a Facebook-oldalon megfogalmazott kritikáját.

M. Dobos Marianne a posztjában arra is utalt, hogy amikor Magyar Péter volt feleségét korábban politikai támadások érték, és a saját szavazói hazugnak nevezték, a Tisza-vezér „valahogy nem védte meg, semennyire”.