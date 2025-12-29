Újabb közvélemény-kutatás miatt főhet Magyar Péter feje + videó

– Ebből hiszti lesz, kijött a Publicus friss mérése – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy már a baloldali intézet sem tud mást mérni, csak Magyar Péterék csökkenését.

Forrás: Facebook

Ebből hiszti lesz! Már a baloldali Pulai András vezette Publicus Intézet sem tud mást mérni, szerintük is erősödött a Fidesz, és a magyarok többsége Orbán Viktor győzelmére számít

– jelentette ki Deák Dániel. Majd rámutatott: amíg a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, addig arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást csupán 35 százalék. Utóbbi nagyjából ugyanakkora szavazótábor, mint amelyik 2022-ben Márki-Zay Péterékre szavazott.