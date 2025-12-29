A piacon érte utol a kényszersorozás az ukrán fiatalt + videó

Ukrajnában erőszakos módszerekkel zajlik a kényszersorozás, ami ellen az ukrán lakosság egyre gyakrabban lép fel. Újabb megrázó felvétel került nyilvánosságra, ezúttal egy piacon kaptak lencsevégre egy történést.

A kényszersorozás nagy erőkkel folyik Ukrajnában

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A közösségi médiában terjedő videón az látható, amint a területi toborzóközpont (TCK) emberei egy piacon csaptak le gyanútlan áldozatukra.