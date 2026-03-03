Kényszersorozás Odesszában. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a férfit a hadkiegészítő központ (TCK) emberei megpróbálták elvinni, ám nem tudták kirángatni a vaskerítés mögül, írja az Origo.
Kerítésbe kapaszkodva menekült meg a férfi Odesszában a kényszersorozás elől
Meghökkentő videó terjed az interneten Ukrajnából: Odesszában egy férfi szó szerint egy kerítésbe kapaszkodva tudta elkerülni a kényszersorozást. A jelenet jól mutatja, milyen szélsőséges módszerekkel próbálják a toborzók a férfiakat behívni, és hogy egyesek mindent bevetnek a kényszersorozás elkerülésére.
A videón az látható, hogy több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni a férfit, aki teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik.
Végül a toborzók nem tudták lerángatni a férfit, aki így – legalábbis egyelőre – elkerülte az azonnali elhurcolást.
A kényszersorozás folytatódik
Ukrajnában hónapok óta egyre több hasonló esetről számolnak be. Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, a tömegközlekedési eszközön, piacon vagy éppen az utcán.
A háború elhúzódása és az élőerőhiány miatt a hatóságok fokozott ütemben próbálják pótolni a veszteségeket. Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.
A közösségi médiában rendszeresen jelennek meg felvételek arról, hogy az utcán, bevásárlóközpontoknál vagy tömegközlekedési eszközökön igazoltatnak férfiakat, majd sokakat azonnal hadkiegészítő központokba szállítanak.
Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai fognak közre egy férfit (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
Újabb támadáshullám söpört végig a Közel-Keleten + videó
Egész éjjel dörögtek a fegyverek a térségben.
Orbán Viktor: Felszólítom az Európai Bizottságot az ukrán energiafegyver hatástalanítására
Amíg a helyzet nem rendeződik, Magyarország nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.
Erről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin
Telefonon egyeztettek.
Vance: Az amerikai csapások célja, hogy Irán soha ne juthasson atomfegyverhez
A harcok tovább eszkalálódhatnak.
