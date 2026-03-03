Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Kerítésbe kapaszkodva menekült meg a férfi Odesszában a kényszersorozás elől

Meghökkentő videó terjed az interneten Ukrajnából: Odesszában egy férfi szó szerint egy kerítésbe kapaszkodva tudta elkerülni a kényszersorozást. A jelenet jól mutatja, milyen szélsőséges módszerekkel próbálják a toborzók a férfiakat behívni, és hogy egyesek mindent bevetnek a kényszersorozás elkerülésére.

Forrás: Origo2026. 03. 03. 13:17
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai fognak közre egy férfit Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Kényszersorozás Odesszában. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a férfit a hadkiegészítő központ (TCK) emberei megpróbálták elvinni, ám nem tudták kirángatni a vaskerítés mögül, írja az Origo.

Zelenszkij katonái között (Fotó: AFP)

A videón az látható, hogy több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni a férfit, aki teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik.

Végül a toborzók nem tudták lerángatni a férfit, aki így – legalábbis egyelőre – elkerülte az azonnali elhurcolást.

A kényszersorozás folytatódik

Ukrajnában hónapok óta egyre több hasonló esetről számolnak be. Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, a tömegközlekedési eszközön, piacon vagy éppen az utcán.

A háború elhúzódása és az élőerőhiány miatt a hatóságok fokozott ütemben próbálják pótolni a veszteségeket. Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

A közösségi médiában rendszeresen jelennek meg felvételek arról, hogy az utcán, bevásárlóközpontoknál vagy tömegközlekedési eszközökön igazoltatnak férfiakat, majd sokakat azonnal hadkiegészítő központokba szállítanak.

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai fognak közre egy férfit (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

Bayer Zsolt
Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

