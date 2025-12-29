Charlie Kirk özvegye nem hátrál: visszatér a Turning Point USA az egyetemekre + videó

A Fox News Sunday adásában Shannon Bream arra kérdezett rá, mi a Turning Point USA célja a jelenlegi, egyre feszültebb politikai és társadalmi közegben. Erika Kirk válaszában egyértelművé tette: a szervezet számára nem pusztán a túlélés a tét, hanem az is, hogy továbbvigyék azt az örökséget, amelyet néhai férje, Charlie Kirk épített fel – írja a BreitBart forrásaira hivatkozva az Origo.

Charlie Kirk özvegye világossá tette: nem engedik, hogy a fiatalokat megszólító kezdeményezést kiszorítsák a felsőoktatásból. Fotó: AFP

Charlie Kirk özvegye nem hátrál

Elmondása szerint a TPUSA nem hátrál meg, hanem visszatér az egyetemi campusokra, és nem hajlandó engedni azoknak a köröknek, amelyek korábban mindent megtettek azért, hogy kiszorítsák őket a felsőoktatásból. Úgy fogalmazott: továbbra is bizonyítani fogják, hogy tévedtek mindazok, akik alábecsülték a mozgalmat vagy ideiglenes jelenségnek tartották.

Erika Kirk határozottan kijelentette: nem félnek, és készen állnak arra is, hogy újra megszervezzék azokat az éjszakai egyetemi rendezvényeket, amelyek korábban komoly vitákat és ellenállást váltottak ki a baloldali aktivisták körében.

Erika Kirk, widow of Turning Point USA founder Charlie Kirk, said in a Fox News Sunday interview that her conversations with God have stayed much the same since her husband’s death and that she has never questioned Why me? since the tragedy. She explained that she and Charlie… pic.twitter.com/LjmKqtOOxt — Helen (@Theus_helen) December 28, 2025

Beszélt arról is, hogy a Turning Point USA Faith kezdeményezéssel együtt minden állomáson jelen lesznek a Make Heaven Crowded elnevezésű országos körút során.

Kiemelte: a szervezet mögött erős és aktív helyi hálózat áll, amely továbbra is meghatározó szerepet játszik abban, hogy a fiatalokat hatékonyan megszólítsák és mozgósítsák.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy több kormányzó nyíltan kiáll a Club America mellett, amit rendkívül erős politikai üzenetnek nevezett. Véleménye szerint mindez világos jelzés az amerikai fiatalok számára: a véleményük nem mellékes, és a közéletben is van súlya annak, amit mondanak. Erika Kirk úgy látja, a Z generációt hosszú ideig lenézték, vagy céltalan, összezavart nemzedékként kezelték, holott szerinte ennek éppen az ellenkezője igaz.