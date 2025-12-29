charlie kirkradikális baloldalrendezvénycampusTrump

Charlie Kirk özvegye nem hátrál: visszatér a Turning Point USA az egyetemekre + videó

Nem sikerült elhallgattatni a Turning Point USA-t: a konzervatív szervezet a politikai támadások és a baloldali nyomás ellenére sem vonul vissza az egyetemi terepről. Erika Kirk a Fox News Sunday műsorában jelezte, hogy a campusprogramok országos szinten folytatódnak, és a mozgalom nemcsak életben marad, hanem tovább is terjeszkedik. Charlie Kirk özvegye világossá tette: továbbviszik azt az örökséget, amely az elmúlt években millióknak adott alternatívát a baloldali véleményuralommal szemben.

Sebők Barbara
2025. 12. 29. 13:45
Charlie Kirk özvegye nem hátrál: visszatér a Turning Point USA az egyetemekre
A Fox News Sunday adásában Shannon Bream arra kérdezett rá, mi a Turning Point USA célja a jelenlegi, egyre feszültebb politikai és társadalmi közegben. Erika Kirk válaszában egyértelművé tette: a szervezet számára nem pusztán a túlélés a tét, hanem az is, hogy továbbvigyék azt az örökséget, amelyet néhai férje, Charlie Kirk épített fel – írja a BreitBart forrásaira hivatkozva az Origo.

Charlie Kirk özvegye világossá tette: nem engedik, hogy a fiatalokat megszólító kezdeményezést kiszorítsák a felsőoktatásból
Charlie Kirk özvegye világossá tette: nem engedik, hogy a fiatalokat megszólító kezdeményezést kiszorítsák a felsőoktatásból. Fotó: AFP

Charlie Kirk özvegye nem hátrál

Elmondása szerint a TPUSA nem hátrál meg, hanem visszatér az egyetemi campusokra, és nem hajlandó engedni azoknak a köröknek, amelyek korábban mindent megtettek azért, hogy kiszorítsák őket a felsőoktatásból. Úgy fogalmazott: továbbra is bizonyítani fogják, hogy tévedtek mindazok, akik alábecsülték a mozgalmat vagy ideiglenes jelenségnek tartották.

Erika Kirk határozottan kijelentette: nem félnek, és készen állnak arra is, hogy újra megszervezzék azokat az éjszakai egyetemi rendezvényeket, amelyek korábban komoly vitákat és ellenállást váltottak ki a baloldali aktivisták körében.

Beszélt arról is, hogy a Turning Point USA Faith kezdeményezéssel együtt minden állomáson jelen lesznek a Make Heaven Crowded elnevezésű országos körút során. 

Kiemelte: a szervezet mögött erős és aktív helyi hálózat áll, amely továbbra is meghatározó szerepet játszik abban, hogy a fiatalokat hatékonyan megszólítsák és mozgósítsák. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy több kormányzó nyíltan kiáll a Club America mellett, amit rendkívül erős politikai üzenetnek nevezett. Véleménye szerint mindez világos jelzés az amerikai fiatalok számára: a véleményük nem mellékes, és a közéletben is van súlya annak, amit mondanak. Erika Kirk úgy látja, a Z generációt hosszú ideig lenézték, vagy céltalan, összezavart nemzedékként kezelték, holott szerinte ennek éppen az ellenkezője igaz. 

A Turning Point USA tehát nem hátrébb lép, hanem új lendülettel folytatja az egyetemi vitákat – egyértelmű üzenetet küldve azoknak, akik már lemondtak a konzervatív fiatalok politikai szerepéről.

Figyelmeztetés volt a Charlie Kirk elleni merénylet?

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szeptember 10-én halálos támadás érte Charlie Kirket az Egyesült Államokban. A konzervatív aktivistát a Utah állambeli Provo közelében, a Utah Valley Egyetemen rendezett eseményen lőtték le. Kirk a Turning Point USA egyik alapítója volt, a szervezet célja pedig az, hogy a konzervatív politikai gondolatokat elsősorban az egyetemi közegben erősítse meg. 

A tragédiát követően a mozgalom irányítását özvegye, Erika Kirk vette át. 

A merénylet körülményei és időzítése miatt sokan úgy vélik, az eset túlmutat egy egyszerű bűncselekményen, és egyértelmű politikai üzenetet hordoz. Donald Trump amerikai elnök a Kirk emlékére tartott megemlékezésen kemény szavakkal értékelte a történteket. Mint fogalmazott, a támadás nem csupán egy ember ellen irányult, hanem alapvető szabadságjogokat vett célba.

A legszentebb szabadságjogaink megsértése volt, hiszen azt a fegyvert ráfogták, de a golyó az mindannyiunkat célba vett

– mondta az elnök akkor.

Borítókép: Erika Kirk és Donald Trump (Fotó: AFP)

