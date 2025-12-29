Charlie Kirk özvegye nem hátrál: visszatér a Turning Point USA az egyetemekre + videó

A Fox News Sunday adásában Shannon Bream arra kérdezett rá, mi a Turning Point USA célja a jelenlegi, egyre feszültebb politikai és társadalmi közegben. Erika Kirk válaszában egyértelművé tette: a szervezet számára nem pusztán a túlélés a tét, hanem az is, hogy továbbvigyék azt az örökséget, amelyet néhai férje, Charlie Kirk épített fel – írja a BreitBart forrásaira hivatkozva az Origo.
Charlie Kirk özvegye nem hátrál
Elmondása szerint a TPUSA nem hátrál meg, hanem visszatér az egyetemi campusokra, és nem hajlandó engedni azoknak a köröknek, amelyek korábban mindent megtettek azért, hogy kiszorítsák őket a felsőoktatásból. Úgy fogalmazott: továbbra is bizonyítani fogják, hogy tévedtek mindazok, akik alábecsülték a mozgalmat vagy ideiglenes jelenségnek tartották.
Erika Kirk határozottan kijelentette: nem félnek, és készen állnak arra is, hogy újra megszervezzék azokat az éjszakai egyetemi rendezvényeket, amelyek korábban komoly vitákat és ellenállást váltottak ki a baloldali aktivisták körében.
Beszélt arról is, hogy a Turning Point USA Faith kezdeményezéssel együtt minden állomáson jelen lesznek a Make Heaven Crowded elnevezésű országos körút során.
Kiemelte: a szervezet mögött erős és aktív helyi hálózat áll, amely továbbra is meghatározó szerepet játszik abban, hogy a fiatalokat hatékonyan megszólítsák és mozgósítsák.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy több kormányzó nyíltan kiáll a Club America mellett, amit rendkívül erős politikai üzenetnek nevezett. Véleménye szerint mindez világos jelzés az amerikai fiatalok számára: a véleményük nem mellékes, és a közéletben is van súlya annak, amit mondanak. Erika Kirk úgy látja, a Z generációt hosszú ideig lenézték, vagy céltalan, összezavart nemzedékként kezelték, holott szerinte ennek éppen az ellenkezője igaz.
