Erika Kirk könnyek között búcsúzott férjétől a Fehér Házban + videó

Erika felidézte férje szavait is:

A szabadság az a képesség, hogy félelem nélkül tehetjük a helyeset. És így élt.

Mint mondta, férje neve – Charles, azaz „szabad ember” – önmagában is sorsszerű volt. „Isteni nyugtalanság égett benne. Tudta, hogy Isten azért helyezte őt erre a földre, hogy megvédjen valami nagyon szentet.”

A fiatalon meggyilkolt aktivista özvegye férje hitét és bátorságát méltatta: „Nem félt attól, hogy rágalmazzák, vagy hogy elveszíti a barátait. Kiállt az igazságért, mert Krisztusba vetett bizalma feltétlen volt.”

Beszéde végén könnyeivel küszködve osztotta meg lánya, Gigi üzenetét: „Boldog születésnapot, apa. Egyél egy süteményt fagylalttal, és kérj egy születésnapi meglepetést. Szeretlek.”

Erika Kirk végül így zárta szavait: „Szabadon élni a legnagyobb ajándék, de szabadon meghalni a legnagyobb győzelem. Boldog születésnapot, Charlie. Boldog szabadság napját!”

NOW - Erika Kirk accepts Charlie's medal, "his story reminds us all that to live free is the greatest gift, but to die free is the greatest victory, happy birthday my Charlie,

happy FREEDOM DAY."



Anybody else think it’s interesting that she said FREEDOM DAY ? pic.twitter.com/UzPs1ZyHSb — Melissa Redpill - Freedom Force (@MelissaRedpill) October 14, 2025

