Erika Kirk könnyek között búcsúzott férjétől a Fehér Házban + videó

Megható pillanatoknak lehettek tanúi kedden a Fehér Ház Rózsakertjében: Erika Kirk férje, a szeptemberben tragikus körülmények között elhunyt konzervatív vezető, Charlie Kirk nevében átvette az Elnöki Szabadságérmet Donald Trumptól. Az ünnepséget férje 32. születésnapján tartották, és Erika személyes, hitvallásszerű beszédben emlékezett meg gyerekei apjáról.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 15. 6:39
Donald Trump és Erika Kirk Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
„Köszönöm, Elnök úr, hogy ilyen mély tisztelettel adózik a férjem előtt. Charlie mindig csodálta a szabadság iránti elkötelezettségét” – kezdte, majd a Turning Point USA munkatársaihoz fordult: „Minden, amit Charlie felépített, rajtatok keresztül él tovább.”

Donald Trump és Erika Kirk Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erika felidézte férje szavait is

A szabadság az a képesség, hogy félelem nélkül tehetjük a helyeset. És így élt.

 Mint mondta, férje neve – Charles, azaz „szabad ember” – önmagában is sorsszerű volt. „Isteni nyugtalanság égett benne. Tudta, hogy Isten azért helyezte őt erre a földre, hogy megvédjen valami nagyon szentet.”

A fiatalon meggyilkolt aktivista özvegye férje hitét és bátorságát méltatta: „Nem félt attól, hogy rágalmazzák, vagy hogy elveszíti a barátait. Kiállt az igazságért, mert Krisztusba vetett bizalma feltétlen volt.”

Beszéde végén könnyeivel küszködve osztotta meg lánya, Gigi üzenetét: „Boldog születésnapot, apa. Egyél egy süteményt fagylalttal, és kérj egy születésnapi meglepetést. Szeretlek.”

Erika Kirk végül így zárta szavait: „Szabadon élni a legnagyobb ajándék, de szabadon meghalni a legnagyobb győzelem. Boldog születésnapot, Charlie. Boldog szabadság napját!”

Borítókép: Donald Trump és Erika Kirk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

