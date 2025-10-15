A legmagasabb polgári kitüntetést veheti át Charlie Kirk özvegye

Izraeli és egyiptomi diplomáciai kötelezettségeit megszakítva tért vissza Washingtonba Donald Trump amerikai elnök, hogy személyesen adhassa át az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, az Elnöki Szabadság-érdemrendet. A szeptemberben meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív aktivista posztumusz részesül az elismerésben, a kitüntetést özvegye, Erika Kirk veszi át – számol be róla a The Independent brit napilap.

Donald Trump és Erika Kirk is felszólalt a Charlie Kirk emlékére tartott rendezvényen (Fotó: AFP)

Andrew Kolvet, Kirk podcast producere köszönetet mondott az elnöknek, amiért „minden követ megmozgatott”, hogy időben visszaérjen a ceremóniára a Közel-Keletről.

Mint arról beszámoltunk, Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját szeptember 10-én lőtték le egy rendezvényen a Utah Valley Egyetem kampuszán, Oremben, ahol a fiatal aktivista éppen diákokkal vitázott.

Trump és Erika Kirk egyaránt beszédet mondott a Charlie Kirk halála után az arizonai Glendale-ben tartott megemlékezésen, amelyen több tízezer ember vett részt.

Tudom, hogy mindenki nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy egyikünk sem fogja soha elfelejteni Charlie Kirköt, és a történelem sem fogja elfelejteni. Mert bár Charlie újra egyesült teremtőjével a mennyben, hangja a földön generációkon át tovább él, és neve örökre megmarad Amerika legnagyobb hazafiainak örök krónikájában

– fogalmazott Trump az eseményen.

A Turning Point USA operatív igazgatója, Tyler Bowyer szerint Kirk kitüntetése „jól megérdemelt”, és dicsérte Erika Kirk „hihetetlen erejét”, amellyel a tragédia óta támogatja fiatal családját.

Az eseményt megelőzően mind a Képviselőház, mind a Szenátus határozatot fogadott el, amely október 14-ét „Charlie Kirk Nemzeti Emléknappá” nyilvánítja.

Charlie jó ember volt – odaadó férj, apa és barát. Életét hite és az az elképzelés formálta, hogy Amerikában a vita és a párbeszéd kulcsfontosságú országunk jobbá tételéhez

– emelte ki Rick Scott floridai republikánus szenátor.

Mike Johnson, a Képviselőház elnöke megerősítette, hogy egy másik határozat is elfogadásra került, amely „Charlie Kirk életét és örökségét” hivatott tiszteletben tartani. Bár ezek a határozatok nem jelentenek nemzeti ünnepet, az elnök nem zárta ki ennek jövőbeli lehetőségét.

Számos egyéb tiszteletadás is terveznek Kirk emlékére azon a napon, amely a 32. születésnapja lett volna. Anna Paulina Luna floridai képviselő szobrot javasolt Kirk emlékére az amerikai Capitoliumban, Floridában pedig már meg is rendeltek egyet a New College of Florida számára. Az állam törvényhozói jelenleg fontolgatják, hogy Kirk tiszteletére nevezzék el az egyetemek és főiskolák közelében lévő utakat.

Az ország több államában, köztük Alaszkában, New Jersey-ben, Texasban és Floridában Kirk-emlékrendezvényeket tartanak kedden. Arizonában, ahol a chicagói születésű aktivista otthonra talált, nagygyűlést szerveznek emlékére.