A legmagasabb polgári kitüntetést veheti át Charlie Kirk özvegye

Felemelő ceremóniára került sor a Fehér Házban. Donald Trump amerikai elnök átadta a posztumusz Elnöki Szabadság-érdemrendet Charlie Kirk özvegyének, Erika Kirknek.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 3:00
Charlie Kirk Fotó: Anadolu via AFP
Izraeli és egyiptomi diplomáciai kötelezettségeit megszakítva tért vissza Washingtonba Donald Trump amerikai elnök, hogy személyesen adhassa át az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, az Elnöki Szabadság-érdemrendet. A szeptemberben meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív aktivista posztumusz részesül az elismerésben, a kitüntetést özvegye, Erika Kirk veszi át – számol be róla a The Independent brit napilap.

Donald Trump és Erika Kirk is felszólalt a Charlie Kirk emlékére tartott rendezvényen
Donald Trump és Erika Kirk is felszólalt a Charlie Kirk emlékére tartott rendezvényen (Fotó: AFP)

Andrew Kolvet, Kirk podcast producere köszönetet mondott az elnöknek, amiért „minden követ megmozgatott”, hogy időben visszaérjen a ceremóniára a Közel-Keletről.

Mint arról beszámoltunk, Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját szeptember 10-én lőtték le egy rendezvényen a Utah Valley Egyetem kampuszán, Oremben, ahol a fiatal aktivista éppen diákokkal vitázott.

Trump és Erika Kirk egyaránt beszédet mondott a Charlie Kirk halála után az arizonai Glendale-ben tartott megemlékezésen, amelyen több tízezer ember vett részt.

Tudom, hogy mindenki nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy egyikünk sem fogja soha elfelejteni Charlie Kirköt, és a történelem sem fogja elfelejteni. Mert bár Charlie újra egyesült teremtőjével a mennyben, hangja a földön generációkon át tovább él, és neve örökre megmarad Amerika legnagyobb hazafiainak örök krónikájában

– fogalmazott Trump az eseményen.

A Turning Point USA operatív igazgatója, Tyler Bowyer szerint Kirk kitüntetése „jól megérdemelt”, és dicsérte Erika Kirk „hihetetlen erejét”, amellyel a tragédia óta támogatja fiatal családját.

Az eseményt megelőzően mind a Képviselőház, mind a Szenátus határozatot fogadott el, amely október 14-ét „Charlie Kirk Nemzeti Emléknappá” nyilvánítja.

Charlie jó ember volt – odaadó férj, apa és barát. Életét hite és az az elképzelés formálta, hogy Amerikában a vita és a párbeszéd kulcsfontosságú országunk jobbá tételéhez

– emelte ki Rick Scott floridai republikánus szenátor.

Mike Johnson, a Képviselőház elnöke megerősítette, hogy egy másik határozat is elfogadásra került, amely „Charlie Kirk életét és örökségét” hivatott tiszteletben tartani. Bár ezek a határozatok nem jelentenek nemzeti ünnepet, az elnök nem zárta ki ennek jövőbeli lehetőségét.

Számos egyéb tiszteletadás is terveznek Kirk emlékére azon a napon, amely a 32. születésnapja lett volna. Anna Paulina Luna floridai képviselő szobrot javasolt Kirk emlékére az amerikai Capitoliumban, Floridában pedig már meg is rendeltek egyet a New College of Florida számára. Az állam törvényhozói jelenleg fontolgatják, hogy Kirk tiszteletére nevezzék el az egyetemek és főiskolák közelében lévő utakat.

Az ország több államában, köztük Alaszkában, New Jersey-ben, Texasban és Floridában Kirk-emlékrendezvényeket tartanak kedden. Arizonában, ahol a chicagói születésű aktivista otthonra talált, nagygyűlést szerveznek emlékére.

A Turning Point USA számos eseményt jelentett be, míg az egyházi és közösségi szervezetek, amelyek Kirk üzenetével összhangban álltak, istentiszteletekkel és imaalkalmakkal készülnek megemlékezni róla.

Borítókép: Charlie Kirk (Fotó: Anadolu via AFP)

