Gyanús felvétel Charlie Kirk gyilkosáról?

A Fox News Digital által megszerzett újonnan nyilvánosságra hozott biztonsági kamerafelvételen Charlie Kirk állítólagos merénylője látható egy utahi benzinkútnál, egy nappal azután, hogy a konzervatív influenszert lelőtték, miközben a Turning Point USA rendezvényén beszélt a Utah Valley Egyetemen.

Kivetítőn Tyler Robinson, a Charlie Kirk politikai aktivista meggyilkolásával gyanúsított férfi Fotó: AFP

A helyi hatóságokat először egy Cedar Cityben található Maverik benzinkúthoz riasztották, nagyjából 350 kilométerre attól a helytől, ahol Kirket lelőtték, miután Utah állam tisztviselői értesítették a rendőrséget, hogy a feltételezett lövöldöző, a 22 éves Tyler Robinson bizonyítékokat dobhatott egy közeli szemetesbe.

A rendőrök ezt követően reagáltak a bejelentésre, ahol megtalálták a Robinsonról készült térfigyelő kamerás felvételt, de megerősítették, hogy az igazoltatás során nem dobott semmit a benzinkút szemetesébe.