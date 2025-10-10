rendőrségvideóCharlie KirkTyler Robinsonbizonyíték

Gyanús felvétel Charlie Kirk gyilkosáról?

Egy újonnan nyilvánosságra hozott videó Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, Tyler Robinsont mutatja egy utahi benzinkútnál kevesebb mint 24 órával a lövöldözés után.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 10. 3:00
Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson Fotó: AFP
A Fox News Digital által megszerzett újonnan nyilvánosságra hozott biztonsági kamerafelvételen Charlie Kirk állítólagos merénylője látható egy utahi benzinkútnál, egy nappal azután, hogy a konzervatív influenszert lelőtték, miközben a Turning Point USA rendezvényén beszélt a Utah Valley Egyetemen.

Kirk
Kivetítőn Tyler Robinson, a Charlie Kirk politikai aktivista meggyilkolásával gyanúsított férfi Fotó: AFP

A helyi hatóságokat először egy Cedar Cityben található Maverik benzinkúthoz riasztották, nagyjából 350 kilométerre attól a helytől, ahol Kirket lelőtték, miután Utah állam tisztviselői értesítették a rendőrséget, hogy a feltételezett lövöldöző, a 22 éves Tyler Robinson bizonyítékokat dobhatott egy közeli szemetesbe.

A rendőrök ezt követően reagáltak a bejelentésre, ahol megtalálták a Robinsonról készült térfigyelő kamerás felvételt, de megerősítették, hogy az igazoltatás során nem dobott semmit a benzinkút szemetesébe.

A felvételen Robinson látható, amint szeptember 11-én reggel, körülbelül 7 óra 15 perckor Dodge Challengerével megérkezik egy Maverik benzinkúthoz Cedar Cityben, kevesebb mint egy nappal a feltételezett merénylő utáni hajtóvadászat megindítása után.

 A videón jól látszik, ahogy kiszáll a járművéből és kártyával fizet, majd nekiáll tankolni.

„Miután megtankolt, visszatette a töltőpisztolyt a helyére, bezárta a tanksapkát, visszaült a járművébe, majd elhagyta a benzinkutat” – áll a Cedar City-i Rendőrkapitányság jelentésében. „Tyler egyetlen alkalommal sem közelítette meg a szemeteseket, és nem dobott ki semmilyen tárgyat.”

Borítókép: Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson (Fotó: AFP)

 

