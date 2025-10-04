Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Rejtélyes csapatmozgás Kupjanszknál – miért vonják vissza az ukrán különleges erőket?
Kupjanszklégicsapásfegyveres erőrakétaorosz-ukrán háború

Rejtélyes csapatmozgás Kupjanszknál – miért vonják vissza az ukrán különleges erőket?

Az orosz biztonsági erők beszámolója szerint az ukrán parancsnokság igyekszik kivonni Kupjanszk térségéből az Ukrán Fegyveres Erők 15. Kara-Dag műveleti dandárjának elit alakulatait, valamint a 19. különleges erők központjának túlélő katonáit, akik átvészelték a légicsapásokat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 7:32
Ukrán katonák Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az ukrán hadsereg megpróbálja evakuálni az Ukrán Fegyveres Erők 15. Kara-Dag Műveleti Kijelölési Dandárjának fegyvereseit és a 19. Különleges Erők Központjának katonáit, akik túlélték a légicsapásokat” – jelentették az orosz biztonsági erők, írja a TASZSZ.

ukrán
Evakuálás a frontvonalhoz közeli, nagyrészt elpusztított ukrán Gusynka faluból, Kupjanszk külterületén (Fotó: Anadolu/Jose Colon)

Az orosz biztonsági erők közlése szerint az ukrán parancsnokság elterelő taktikát vetett be: mozgósított katonákat állítottak fedezéknek, akik nem voltak tisztában a valós feladatokkal.

Parancsnokaik húzzák az időt, elterelik a figyelmünket, és hazudnak saját csapataiknak, azt állítva, hogy katonáik ott vannak, és hogy biztonságban lesznek új pozícióikban, de valójában azonnal megölik őket

– fogalmaztak a biztonsági erők.

A beszámoló emlékeztetett arra is, hogy az orosz erők korábban légvédelmi rakétákkal (FAB) részben megsemmisítették az Ukrán Fegyveres Erők 19. Különleges Erők Központjának és a 15. Műveleti Dandárnak a katonáit, akiket nemrégiben vezényeltek Kupjanszk térségébe. Emellett ukrán drónirányító központokat is találat ért, ami a kezelők és a felszerelés pusztulásához vezetett. 

Az Ukrán Fegyveres Erők 114. Területvédelmi Dandárjának katonái drón segítségével továbbították a csapás koordinátáit az orosz félnek.

Korábban megírtuk, hogy bennfentes információk szerint az Egyesült Államok nem tervezi Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását, mert a jelenlegi készletek túlnyomó részét már más katonai célokra tartják fenn.

Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrán dróncsapás ért egy hatalmas távolságra lévő orosz vegyi üzemet

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu