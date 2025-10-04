„Az ukrán hadsereg megpróbálja evakuálni az Ukrán Fegyveres Erők 15. Kara-Dag Műveleti Kijelölési Dandárjának fegyvereseit és a 19. Különleges Erők Központjának katonáit, akik túlélték a légicsapásokat” – jelentették az orosz biztonsági erők, írja a TASZSZ.

Evakuálás a frontvonalhoz közeli, nagyrészt elpusztított ukrán Gusynka faluból, Kupjanszk külterületén (Fotó: Anadolu/Jose Colon)

Az orosz biztonsági erők közlése szerint az ukrán parancsnokság elterelő taktikát vetett be: mozgósított katonákat állítottak fedezéknek, akik nem voltak tisztában a valós feladatokkal.

Parancsnokaik húzzák az időt, elterelik a figyelmünket, és hazudnak saját csapataiknak, azt állítva, hogy katonáik ott vannak, és hogy biztonságban lesznek új pozícióikban, de valójában azonnal megölik őket

– fogalmaztak a biztonsági erők.