A török elnök üdvözölte Donald Trump erőfeszítéseit a békére

A közlés szerint a telefonbeszélgetésben – amelyet az amerikai fél kért – Erdogan azt mondta, hogy Törökország keményen dolgozik a regionális béke megvalósításáért, és üdvözli az erre irányuló amerikai kezdeményezéseket. A török elnök hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni fogja Trump elképzeléseit a globális békéről, továbbá kiemelte azt, hogy Izrael támadásainak leállítása fontos a térség békéjét célzó kezdeményezések sikeréhez.

(Fotó: AFP)

A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit is megvitatták. Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta, hogy lépéseket kell tenni az együttműködés fokozására különösen a védelmi ipar területén. Kiemelte egyúttal, hogy szeptemberi találkozójuk megerősítette a kétoldalú kapcsolatokat Törökország és az Egyesült Államok között.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump pénteken a Truth Socialon közölte: vasárnap estig, washingtoni idő szerint hat óráig kell megállapodásra jutni a Hamásszal.

Figyelmeztetett, hogy ha ez az „utolsó esély” is elvész, olyan pokol szabadul a terrorszervezetre, „amilyet még senki sem látott”.

Trump hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel együtt jelentette be javaslatát, és azt mondta, hogy a zsidó államnak zöld lámpája lesz a Gázai övezetben a „munka befejezésére”, ha a Hamász nem ért velük egyet.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)