A török elnök üdvözölte Donald Trump erőfeszítéseit a békére

Törökország üdvözli a térség békéjét célzó amerikai erőfeszítéseket, ugyanakkor Izraelnek le kell állítania támadásait ahhoz, hogy ezek az erőfeszítések sikeresek legyenek. Erről Recep Tayyip Erdogan török elnök beszélt pénteken, Donald Trump amerikai elnökkel telefonon folytatott megbeszélése során.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 21:20
Recep Tayyip Erdogan Fotó: MEHMET ESER Forrás: Middle East Images
A közlés szerint a telefonbeszélgetésben – amelyet az amerikai fél kért – Erdogan azt mondta, hogy Törökország keményen dolgozik a regionális béke megvalósításáért, és üdvözli az erre irányuló amerikai kezdeményezéseket. A török elnök hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni fogja Trump elképzeléseit a globális békéről, továbbá kiemelte azt, hogy Izrael támadásainak leállítása fontos a térség békéjét célzó kezdeményezések sikeréhez.

(Fotó: AFP)

A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit is megvitatták. Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta, hogy lépéseket kell tenni az együttműködés fokozására különösen a védelmi ipar területén. Kiemelte egyúttal, hogy szeptemberi találkozójuk megerősítette a kétoldalú kapcsolatokat Törökország és az Egyesült Államok között.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump pénteken a Truth Socialon közölte: vasárnap estig, washingtoni idő szerint hat óráig kell megállapodásra jutni a Hamásszal. 

Figyelmeztetett, hogy ha ez az „utolsó esély” is elvész, olyan pokol szabadul a terrorszervezetre, „amilyet még senki sem látott”.

Trump hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel együtt jelentette be javaslatát, és azt mondta, hogy a zsidó államnak zöld lámpája lesz a Gázai övezetben a „munka befejezésére”, ha a Hamász nem ért velük egyet.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)

