  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Eddig adott határidőt Trump a Hamásznak a béketerv elfogadására, utána „kitör a pokol”
Donald TrumpTruth SocialHamászGázai övezet

Eddig adott határidőt Trump a Hamásznak a béketerv elfogadására, utána „kitör a pokol”

Donald Trump pénteken a Truth Socialon közölte: vasárnap estig, washingtoni idő szerint hat óráig kell megállapodásra jutni a Hamásszal. Figyelmeztetett, hogy ha ez az „utolsó esély” is elvész, olyan pokol szabadul a terrorszervezetre, „amilyet még senki sem látott”.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 03. 18:35
Donald Trump amerikai elnök Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Vasárnap estig, washingtoni idő szerint hat óráig megállapodásra kell jutni a Hamásszal. Minden ország aláírta! Ez az utolsó esély, ha a megállapodás nem születik meg, akkor olyan pokol tör ki a Hamász ellen, amilyet még senki sem látott” – írta Trump pénteken a Truth Socialon, számolt be róla a New York Post.

Trump
Donald Trump amerikai elnök 
(Fotó: AFP)

Trump hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel együtt jelentette be javaslatát, és azt mondta, hogy a zsidó államnak zöld lámpája lesz a Gázai övezetben a „munka befejezésére”, ha a Hamász nem ért velük egyet – fogalmazott a portál.

A terv tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a Hamász szabadon engedje az összes megmaradt túszt, egy új kormány alakuljon a Gázai övezetben, amelyet ideiglenesen egy „Béketanács” vezetne Trump és Tony Blair volt brit miniszterelnök vezetésével, valamint amnesztiát adnának a Hamász terroristáinak.

Az október 7-i civilizáció elleni támadás megtorlásaként több mint 25 ezer Hamász-katonát öltek meg már. A többiek nagy részét körülvették és katonai csapdába zárták, csak arra várnak, hogy kiadjam a parancsot: lehet menni kioltani az életüket. Ami a többieket illeti, tudjuk, hol és kik vagytok, és le fognak vadászni benneteket, majd megölni

 – írta Trump pénteken a Truth Social-oldalán.

Az amerikai elnök felszólította az ártatlan palesztinokat, hogy azonnal hagyják el a veszélyesnek ítélt területeket Gázában, és vonuljanak át a térség biztonságosabb részeire.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVelkey György László

Bayer Zsolt: Antik jellemek

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezt az emberi minőséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu