Eddig adott határidőt Trump a Hamásznak a béketerv elfogadására, utána „kitör a pokol”

„Vasárnap estig, washingtoni idő szerint hat óráig megállapodásra kell jutni a Hamásszal. Minden ország aláírta! Ez az utolsó esély, ha a megállapodás nem születik meg, akkor olyan pokol tör ki a Hamász ellen, amilyet még senki sem látott” – írta Trump pénteken a Truth Socialon, számolt be róla a New York Post.

Donald Trump amerikai elnök

(Fotó: AFP)

Trump hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel együtt jelentette be javaslatát, és azt mondta, hogy a zsidó államnak zöld lámpája lesz a Gázai övezetben a „munka befejezésére”, ha a Hamász nem ért velük egyet – fogalmazott a portál.