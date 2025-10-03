Drónriadók Európában: provokáció vagy tinédzsertréfák?

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője közösségi oldalán tette fel a kérdést:
Mi a fene történik itt?
A szakértő szerint „az egész a lengyelországi drónincidenssel kezdődött, ami teljesen nyilvánvalóan összefüggésben van az ukrajnai háborúval.”
Szerinte a belarusz hadügyminisztérium magyarázata, miszerint az orosz drónok az elektronikai hadviselés következtében „megvakultak, eltévedtek és így kerültek Belarusszia, illetve Lengyelország légterébe” reális lehet.
Koskovics szerint „nem elképzelhetetlen, sőt valószínű, hogy a felsorolt incidensek közül több esetben valóban orosz provokációról van szó, amely egyfajta üzenetet fogalmaz meg az európai országok felé.”
– tette hozzá.
Koskovics Zoltán felhívja a figyelmet egy másik lehetséges okra is:
Sokkal valószínűbb az a magyarázat, hogy a drónnal való szórakozás egyfajta internetes divattá vált és felelőtlen fiatalok csinálják az incidenseknek egy részét.
Hozzátette:
A sors kegyetlen iróniája lenne az, ha néhány ostoba tinédzser miatt törne ki egy kontinentális háború Európában.
Végül Koskovics Zoltán a magyar miniszterelnök szavait idézte:
Ha valami berepül Magyarországra és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük, ha van drónfal, ha nincs!
Borítókép: Illusztráció. Újabb drónriasztás több repülőtér felett (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)
