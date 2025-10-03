Drónriadók Európában: provokáció vagy tinédzsertréfák?

A szakértő szerint „az egész a lengyelországi drónincidenssel kezdődött, ami teljesen nyilvánvalóan összefüggésben van az ukrajnai háborúval.”

Szerinte a belarusz hadügyminisztérium magyarázata, miszerint az orosz drónok az elektronikai hadviselés következtében „megvakultak, eltévedtek és így kerültek Belarusszia, illetve Lengyelország légterébe” reális lehet.

Drónriadó: mi áll a háttérben?

Koskovics szerint „nem elképzelhetetlen, sőt valószínű, hogy a felsorolt incidensek közül több esetben valóban orosz provokációról van szó, amely egyfajta üzenetet fogalmaz meg az európai országok felé.”

Alaszkában Vlagyimir Putyin és Donald Trump megállapodhattak a béke, a rendezés kereteiben, de az európaiak ehhez nem akarnak hozzájárulni és ezzel kapcsolatban jelezhetik Moszkvából a drónokon keresztül, hogy a Kremlnek elfogyott a türelme

– tette hozzá.

Koskovics Zoltán felhívja a figyelmet egy másik lehetséges okra is:

Sokkal valószínűbb az a magyarázat, hogy a drónnal való szórakozás egyfajta internetes divattá vált és felelőtlen fiatalok csinálják az incidenseknek egy részét.

Hozzátette:

A sors kegyetlen iróniája lenne az, ha néhány ostoba tinédzser miatt törne ki egy kontinentális háború Európában.

Végül Koskovics Zoltán a magyar miniszterelnök szavait idézte: