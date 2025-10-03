drónriadóOroszországEurópaprovokációtréfa

Drónriadók Európában: provokáció vagy tinédzsertréfák?

Az elmúlt időszakban több európai repülőtér és katonai bázis környékén is drónészlelések zavarták meg a forgalmat: ma reggel München repterét lezárták, tegnap este pedig egy belga katonai létesítmény környékén jelentek meg ismeretlen repülő eszközök. Norvégia, Dánia és Litvánia is hasonló incidensekről számolt be az elmúlt napokban.

Magyar Nemzet
Forrás: TikTok2025. 10. 03. 14:53
Illusztráció Újabb drónriasztás több repülőtér felett Fotó: Frank Hoermann Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője közösségi oldalán tette fel a kérdést: 

Mi a fene történik itt?

@koskovicsz Drónmizéria - #Drón #Háború #EU #Geopolitika #Oroszország #magyartiktok #nekedbe #fyp ♬ original sound - Koskovics Zoltán

A szakértő szerint „az egész a lengyelországi drónincidenssel kezdődött, ami teljesen nyilvánvalóan összefüggésben van az ukrajnai háborúval.” 

Szerinte a belarusz hadügyminisztérium magyarázata, miszerint az orosz drónok az elektronikai hadviselés következtében „megvakultak, eltévedtek és így kerültek Belarusszia, illetve Lengyelország légterébe” reális lehet.

Drónriadó: mi áll a háttérben?

Koskovics szerint „nem elképzelhetetlen, sőt valószínű, hogy a felsorolt incidensek közül több esetben valóban orosz provokációról van szó, amely egyfajta üzenetet fogalmaz meg az európai országok felé.” 

Alaszkában Vlagyimir Putyin és Donald Trump megállapodhattak a béke, a rendezés kereteiben, de az európaiak ehhez nem akarnak hozzájárulni és ezzel kapcsolatban jelezhetik Moszkvából a drónokon keresztül, hogy a Kremlnek elfogyott a türelme

– tette hozzá.

Koskovics Zoltán felhívja a figyelmet egy másik lehetséges okra is: 

Sokkal valószínűbb az a magyarázat, hogy a drónnal való szórakozás egyfajta internetes divattá vált és felelőtlen fiatalok csinálják az incidenseknek egy részét.

Hozzátette: 

A sors kegyetlen iróniája lenne az, ha néhány ostoba tinédzser miatt törne ki egy kontinentális háború Európában.

Végül Koskovics Zoltán a magyar miniszterelnök szavait idézte:

Ha valami berepül Magyarországra és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük, ha van drónfal, ha nincs!

Borítókép: Illusztráció. Újabb drónriasztás több repülőtér felett (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann) 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

