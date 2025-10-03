Drónriasztás Münchenben: órákra leállt a repülőtér forgalma

A repülőtér közlése szerint az esti órákban több bejelentés is érkezett drónészlelésről, ezért a német légiforgalmi irányítás 22 óra után először korlátozta, majd teljesen leállította a forgalmat – írja a Kyiv Independent információi alapján az Origo.

Ideiglenesen leállították a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután több drónt is észleltek a környéken Fotó: AFP

Több drónt is észleltek a környéken

A kényszerű intézkedés következtében 17 járatot törölni kellett, ami mintegy 3000 utast érintett, további 15 érkező gépet pedig Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba irányítottak át. A hivatalos közleményben nem részletezték, hány drónt figyeltek meg pontosan a környéken.