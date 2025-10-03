Drónriasztás Münchenben: órákra leállt a repülőtér forgalma

Rendkívüli

Október 2-án késő este a müncheni repülőtéren átmenetileg felfüggesztették a légi forgalmat, miután a közelben több drón jelenlétét észlelték – tájékoztattak a hatóságok. Az eset nem számít egyedinek: az elmúlt napokban több európai helyszínről is jelentettek hasonló drónészleléseket, köztük Észak-Németországból. Péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret.

2025. 10. 03.
Forrás: AFP
A repülőtér közlése szerint az esti órákban több bejelentés is érkezett drónészlelésről, ezért a német légiforgalmi irányítás 22 óra után először korlátozta, majd teljesen leállította a forgalmat – írja a Kyiv Independent információi alapján az Origo.

Ideiglenesen leállították a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután több drónt is észleltek a környéken
Fotó: AFP

Több drónt is észleltek a környéken 

A kényszerű intézkedés következtében 17 járatot törölni kellett, ami mintegy 3000 utast érintett, további 15 érkező gépet pedig Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba irányítottak át. A hivatalos közleményben nem részletezték, hány drónt figyeltek meg pontosan a környéken. 

Hasonló esetek az elmúlt hetekben több európai repülőteret is érintettek. 

Az esetek feszültséget keltenek az orosz–NATO viszonyban is, miután szeptemberben több orosz légtérsértés történt. A lengyel erők például lelőttek több orosz drónt, amelyek Ukrajna elleni támadás közben léptek be a légterükbe. 

Vlagyimir Putyin egyébként az EU-ban az „állítólagos orosz drónok miatti aggodalmat" indoknak nevezte az Oroszország-ellenes hangulat fokozására és a katonai költségvetések növelésére.

Borítókép: Fotó: AFP

