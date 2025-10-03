Újabb drónok Európa felett, hatalmas a feszültség

Az Elsenborn katonai tábor felett észlelték a drónokat . A bázison épp egy kísérleti drónfelderítő rendszert teszteltek, így váltak láthatóvá a szerkezetek. Az esetet időközben Theo Francken védelmi miniszter kabinetje is megerősítette. A belga védelmi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, amely komoly aggodalmat keltett a térségben.

A drónok jelenlétét Theo Francken védelmi miniszter kabinetje is megerősítette Fotó:AFP

A drónok Németország felé repültek tovább

A német rendőrség később Düren városa fölött is észlelte a gépeket. A Donnerwetter.de csillagkameráján fénynyomokat is rögzítettek, amelyek szintén a drónok mozgására utalnak – olvasható a BRF cikkében.