Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

drónNémetországOroszországmüncheni repülőtérdrónrajBelgium

Újabb drónok Európa felett, hatalmas a feszültség

Péntek hajnalban tizenöt drón repült át a belgiumi Elsenborn katonai tábor felett, majd Németország irányába folytatták útjukat. A hírt először a flamand rádió közölte, amelyet később a belga védelmi miniszter kabinetje is megerősített.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 11:46
Újabb drónok jelentek meg Európa felett, hatalmas a feszültség Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Elsenborn katonai tábor felett észlelték a drónokat . A bázison épp egy kísérleti drónfelderítő rendszert teszteltek, így váltak láthatóvá a szerkezetek. Az esetet időközben Theo Francken védelmi miniszter kabinetje is megerősítette. A belga védelmi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, amely komoly aggodalmat keltett a térségben.

A drónok jelenlétét Theo Francken védelmi miniszter kabinetje is megerősítette
A drónok jelenlétét Theo Francken védelmi miniszter kabinetje is megerősítette Fotó:AFP

A drónok Németország felé repültek tovább

A német rendőrség később Düren városa fölött is észlelte a gépeket. A Donnerwetter.de csillagkameráján fénynyomokat is rögzítettek, amelyek szintén a drónok mozgására utalnak – olvasható a BRF cikkében.

Nem elszigetelt eset

Az elmúlt hetekben több európai országban is észleltek ismeretlen drónokat: Lengyelország, Románia és Dánia légterében szintén megjelentek az azonosítatlan szerkezetek. Csütörtök este a müncheni repülőteret is ideiglenesen le kellett zárni, miután ott egy drón miatt veszélybe került a légi forgalom.

Moszkva árnyéka

A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos információt a gépek eredetéről, de több nyugati politikus szerint a sorozatos drónrepülések mögött Oroszország állhat. A gyanút erősíti, hogy a rejtélyes akciók mind katonai jelentőségű területek vagy stratégiai közlekedési csomópontok közelében történtek. 

Az ügy további vizsgálata folyamatban van, a belga és a német hatóságok együttműködésben próbálják feltérképezni a drónraj útját és eredetét.

Szerdán az uniós vezetők a koppenhágai informális Európai Tanács-ülésen tárgyaltak egy közös drónfal építéséről, abban a reményben, hogy ezzel megfékezhetik az oroszok vagy más rosszindulatú szereplők által indított pilóta nélküli légi járművek betöréseit.

Borítókép: Illusztráció. Újabb drónok jelentek meg Európa felett, hatalmas a feszültség (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu