Antifa: Kik is ők valójában? + videó

Az Antifa mozgalmat egyre több országban nyilvánítják terrorszervezetté. De kik is ők valójában? Pontosan mi az Antifa mozgalom? Erre a kérdésre keresik a választ a Mindig péntek podcast legújabb adásában.

2025. 10. 03. 17:07
Illusztráció Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
Donald Trump amerikai elnök nemrég jelentette be, hogy elnöki rendelettel terrorszervezetnek nyilvánítja a szélsőbaloldali Antifa mozgalmat, egyben elrendelve az erőszakos mozgalom finanszírozásának vizsgálatát is. Néhány nappal később a Magyar Közlönyben is megjelent az a rendelet, ami alapján az Antifa mozgalmat terrorszervezetté nyilvánítják Magyarországon, amit Hollandiában a parlament alsóháza is kezdeményezett. 

Fotó: AFP

A közbeszédet rögtön elkezdte tematizálni, hogy egy decentralizált, hierarchiát nélkülöző, egyének laza csoportját alkotó mozgalmat nem lehet terrorszervezetté nyilvánítani, holott a militarista, anarchista és az erőszakot legitim eszköznek tekintő mozgalom megfelel azoknak az elvárásoknak, ami alapján terrorszervezetnek lehet nyilvánítani. 

Miután a politikai erőszak és terrorizmus viszonyrendszere komplex kérdéskört takar, okkal merül fel a kérdés, hogy az emberiség történetében mikor, milyen formában és milyen ideológiához köthetően ütötte fel a fejét a jelenség? Milyen szerepet töltöttek be ebben az anarchista, szélsőbaloldali hullámok, illetve most az Antifa-terroristák? Kik is ők valójában?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ Halkó Petra és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában, amelyet itt megtekinthet:

Borítókép: Az Antifa mozgalom zászlaja (Fotó: AFP)

