Elege van a franciáknak: börtönbe zárnák a kitoloncolásra ítélt migránsokat

A Le Journal du Dimanche számára készült CSA-felmérés szerint a francia közvélemény 86 százaléka támogatná az illegális migránsok szisztematikus bebörtönzését, amíg kiutasításukra várnak.
Politikai hovatartozás szerint a Marine Le Pen nevével fémjelzett, jobboldali Nemzeti Tömörülés támogatóinak 94 százaléka támogatta az intézkedést, ezt követte a jobbközép Köztársaságiak 92 százaléka és a macronista Reneszánsz szavazóinak 81 százaléka.
Nem meglepő módon Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) támogatói támogatták a legkevésbé az illegális bevándorlók kitoloncolás előtti bebörtönzését 63 százalékkal – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
Az OQTF („Obligation de Quitter le Territoire Français” – Franciaország területéről való kilépési kötelezettség) végzések kérdése egyre vitatottabbá válik, miután a hatóságok nem hajtják végre haladéktalanul a kitoloncolásokat, az országban maradt illegális migránsok pedig sok esetben – és egyre gyakrabban – súlyos bűncselekményeket követnek el.
A múlt héten Jordy Goukarát, egy 27 éves illegális bevándorlót a Közép-afrikai Köztársaságból, 18 év börtönbüntetésre ítéltek, mert 2023 novemberében megerőszakolta Claire Geronimit és egy másik 19 éves nőt Párizs két előkelő negyedében. A nemi erőszakok annak ellenére történhettek, hogy Goukarának 11 büntetőítélete, és három OQTF kitoloncolási végzése volt érvényben, ami azt jelenti, hogy a támadások idején nem kellett volna Franciaországban tartózkodnia.
A támadónak három OQTF-je volt, így nehezen értettem, miért van még mindig francia földön. Az, hogy megerőszakoltak, és az a tény, hogy a férfinak kiutasítási végzése volt, dupla csapás. Ennek nem szabadna megtörténnie. Az államnak kellene megvédenie minket, állampolgárokat
– jegyezte meg Claire Geronimi.
A kitoloncolási rendszert is megkérdőjelezték egy 19 éves diáklány, Philippine Le Noir de Carlan brutális meggyilkolása után Párizsban tavaly. A feltételezett gyilkos, egy 22 éves marokkói migráns, korábban már börtönben volt nemi erőszakért, és a gyilkosság előtt OQTF-eljárás keretében kiutasítási végzés volt ellene.