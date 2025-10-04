Franciaországmigrációillegális migráns

Elege van a franciáknak: börtönbe zárnák a kitoloncolásra ítélt migránsokat

Franciaországban szinte mindenki egyetért abban, hogy a hatóságoknak őrizetbe kell venniük a kitoloncolási végzéssel rendelkező migránsokat, miután számos nagy horderejű gyilkosságot és nemi erőszakot követtek el olyan külföldiek, akiket ki kellett volna küldeni az országból, de ezt nem tették meg.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 10. 04. 4:01
Illusztráció Fotó: MARINE GACHET Forrás: AFP
A Le Journal du Dimanche számára készült CSA-felmérés szerint a francia közvélemény 86 százaléka támogatná az illegális migránsok szisztematikus bebörtönzését, amíg kiutasításukra várnak.

Politikai hovatartozás szerint a Marine Le Pen nevével fémjelzett, jobboldali Nemzeti Tömörülés támogatóinak 94 százaléka támogatta az intézkedést, ezt követte a jobbközép Köztársaságiak 92 százaléka és a macronista Reneszánsz szavazóinak 81 százaléka.

Nem meglepő módon Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) támogatói támogatták a legkevésbé az illegális bevándorlók kitoloncolás előtti bebörtönzését 63 százalékkal – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Az OQTF („Obligation de Quitter le Territoire Français” – Franciaország területéről való kilépési kötelezettség) végzések kérdése egyre vitatottabbá válik, miután a hatóságok nem hajtják végre haladéktalanul a kitoloncolásokat, az országban maradt illegális migránsok pedig sok esetben – és egyre gyakrabban – súlyos bűncselekményeket követnek el.

A múlt héten Jordy Goukarát, egy 27 éves illegális bevándorlót a Közép-afrikai Köztársaságból, 18 év börtönbüntetésre ítéltek, mert 2023 novemberében megerőszakolta Claire Geronimit és egy másik 19 éves nőt Párizs két előkelő negyedében. A nemi erőszakok annak ellenére történhettek, hogy Goukarának 11 büntetőítélete, és három OQTF kitoloncolási végzése volt érvényben, ami azt jelenti, hogy a támadások idején nem kellett volna Franciaországban tartózkodnia.

A támadónak három OQTF-je volt, így nehezen értettem, miért van még mindig francia földön. Az, hogy megerőszakoltak, és az a tény, hogy a férfinak kiutasítási végzése volt, dupla csapás. Ennek nem szabadna megtörténnie. Az államnak kellene megvédenie minket, állampolgárokat

– jegyezte meg Claire Geronimi.

A kitoloncolási rendszert is megkérdőjelezték egy 19 éves diáklány, Philippine Le Noir de Carlan brutális meggyilkolása után Párizsban tavaly. A feltételezett gyilkos, egy 22 éves marokkói migráns, korábban már börtönben volt nemi erőszakért, és a gyilkosság előtt OQTF-eljárás keretében kiutasítási végzés volt ellene.

A francia kormány régóta küzd az OQTF-eljárások végrehajtásával.

2022-ben 134 ezer OQTF-végzést adtak ki; azonban ezekből csak 9160-at teljesítettek, ami 6,9 százalékos sikerarányt jelent.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

