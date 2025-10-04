Elege van a franciáknak: börtönbe zárnák a kitoloncolásra ítélt migránsokat

A Le Journal du Dimanche számára készült CSA-felmérés szerint a francia közvélemény 86 százaléka támogatná az illegális migránsok szisztematikus bebörtönzését, amíg kiutasításukra várnak.

Politikai hovatartozás szerint a Marine Le Pen nevével fémjelzett, jobboldali Nemzeti Tömörülés támogatóinak 94 százaléka támogatta az intézkedést, ezt követte a jobbközép Köztársaságiak 92 százaléka és a macronista Reneszánsz szavazóinak 81 százaléka.

Nem meglepő módon Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) támogatói támogatták a legkevésbé az illegális bevándorlók kitoloncolás előtti bebörtönzését 63 százalékkal – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az OQTF („Obligation de Quitter le Territoire Français” – Franciaország területéről való kilépési kötelezettség) végzések kérdése egyre vitatottabbá válik, miután a hatóságok nem hajtják végre haladéktalanul a kitoloncolásokat, az országban maradt illegális migránsok pedig sok esetben – és egyre gyakrabban – súlyos bűncselekményeket követnek el.

A múlt héten Jordy Goukarát, egy 27 éves illegális bevándorlót a Közép-afrikai Köztársaságból, 18 év börtönbüntetésre ítéltek, mert 2023 novemberében megerőszakolta Claire Geronimit és egy másik 19 éves nőt Párizs két előkelő negyedében. A nemi erőszakok annak ellenére történhettek, hogy Goukarának 11 büntetőítélete, és három OQTF kitoloncolási végzése volt érvényben, ami azt jelenti, hogy a támadások idején nem kellett volna Franciaországban tartózkodnia.

A támadónak három OQTF-je volt, így nehezen értettem, miért van még mindig francia földön. Az, hogy megerőszakoltak, és az a tény, hogy a férfinak kiutasítási végzése volt, dupla csapás. Ennek nem szabadna megtörténnie. Az államnak kellene megvédenie minket, állampolgárokat

– jegyezte meg Claire Geronimi.

Le monstre sous 3 OQTF qui a violé Claire Geronimi.



Et qui même durant son procès est insolent, violent.



« Parfois en amour on s’exprime mal » a t-il dit face à ses victimes.



Il a refusé les tests VIH après le viol, forçant les victimes à le faire.



Un monstre. pic.twitter.com/uVoetrXJ02 — Alice Cordier (@CordierAlice2) September 24, 2025

A kitoloncolási rendszert is megkérdőjelezték egy 19 éves diáklány, Philippine Le Noir de Carlan brutális meggyilkolása után Párizsban tavaly. A feltételezett gyilkos, egy 22 éves marokkói migráns, korábban már börtönben volt nemi erőszakért, és a gyilkosság előtt OQTF-eljárás keretében kiutasítási végzés volt ellene.