Napelem-forradalom után energiatárolói forradalom jöhet

Napelem-forradalom után tárolói forradalom jön! 2010-ben Magyarországon még alig 300 naperőmű működött, a számuk ma már 320 ezer felett jár, most hasonló szintlépés kell az energiatárolásban is – közölte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kedden Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 12:39
Jelentős támogatást ad a kormány Fotó: Kisaföld / Nagy Gábor
A kormány döntött: 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak a napelemmel rendelkező vagy azt telepíteni tervező családoknak akkumulátor és szükség esetén inverter beszerzésére, felszerelésére – jelezte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.

napelem
Napelem-forradalom: tizenöt év alatt több mint ezerszeresére nőtt a hazánkban működő naperőművek száma/Fotó: Németh András Péter

 

A pályázat kiírása megismerhetővé válik január 15-én, pályázni pedig február elejétől lehet. Lantos Csaba energiaügyi miniszter nemrégiben a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy az elektromos áram tekintetében vagyunk a legközelebb a teljes energiaszuverenitáshoz. Erre az atomenergia-kapacitások bővítésén túlmenően alapot ad az a 316 ezer naperőmű, amelynek nagy része háztartási kiserőmű, és amelyek beépített teljesítménye már meghaladja a 8200 megawattot. (Összehasonlításképpen: 2010-ben háromszáz naperőmű üzemelt Magyarországon mindösszesen 1,4 megawatt kapacitással.) 

A naperőművek tavaly a Magyarországon megtermelt áram 25 százalékát adták, ez világelsőnek számító részesedés.

Idén még magasabb lehet ez az arány, mivel a kapacitások – a lakossági és vállalkozásokat célzó pályázatoknak is köszönhetően – változatlanul dinamikusan bővülnek. Szólt arról is, hogy hazánk 2022-ben lépte túl először az egy gigawattot a napelemes beépített teljesítmény éves bővülésében, azóta ezt a szintet minden esztendőben hoztuk. 

Idén október elejéig 997 megawatt új kapacitás kapcsolódott a rendszerbe, így az egymást követő negyedik évben is elérte a gyarapodás az ezer megawattot. A meglévő napelemes teljesítmény négyötöde 2020 óta állt üzembe, ez példátlan ütemű felfutás. Szerinte teljes mértékig elérhető cél, hogy elektromos áramban nettó energia-exportőrök legyünk, amint erre idén 14 napon keresztül volt is már példa.

