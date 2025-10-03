TomahawkUkrajnarakétaorosz-ukrán háborúeszkaláció

Egyelőre nem indulnak Tomahawk rakéták Ukrajna felé

Bennfentes információk szerint az Egyesült Államok nem tervezi a Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását, mert a jelenlegi készletek túlnyomó részét már más katonai célokra tartják fenn.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 16:18
Az amerikai haditengerészet Tomahawk szárazföldi támadó rakétájának indítása Forrás: AFP
Az amerikai kormány azon szándéka, hogy Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú cirkálórakétákat juttasson Ukrajnának, nehezen kivitelezhető – közölte egy amerikai tisztviselő és a rakéták kezelésében jártas források. A Tomahawkok hatótávolsága akár 2500 kilométer is lehet, ami elméletileg lehetővé tenné, hogy mélyen Oroszország területére érjenek – írja a  Reuters beszámolója alapján az Origo.

Az amerikai haditengerészet Tomahawk rakétája
Az amerikai haditengerészet Tomahawk rakétája (Fotó: AFP)

A Tomahawk-szállítás nem fog megvalósulni

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap arról beszélt, hogy Washington mérlegeli Ukrajna kérését a fegyverekre. Több bennfentes ugyanakkor kiemelte, hogy az amerikai készletek túlnyomó része már lekötött, és más katonai feladatokat szolgál, ezért a Tomahawk-szállítás nem fog megvalósulni. Ehelyett a tisztviselők rövidebb hatótávolságú fegyvereket javasolnak Kijev számára.

A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok kész támogatni Ukrajnát hírszerzési információkkal, különösen az oroszországi nagy hatótávolságú energiainfrastruktúra-célpontokkal kapcsolatban. Emellett fontolóra veszik, hogy európai szövetségesek vásároljanak és juttassanak Ukrajnának más, hosszú hatótávolságú fegyvereket, ám a Tomahawk rakéták ebben a tekintetben kevésbé valószínűek.

További részleteket IDE KATTINTVA az Origo cikkében olvashat. 

A Kreml csütörtökön kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának, az új, veszélyes eszkalációt váltana ki Oroszország és a Nyugat között.

Borítókép: Az amerikai haditengerészet Tomahawk szárazföldi támadó rakétájának indítása (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

