Egyelőre nem indulnak Tomahawk rakéták Ukrajna felé

Az amerikai kormány azon szándéka, hogy Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú cirkálórakétákat juttasson Ukrajnának, nehezen kivitelezhető – közölte egy amerikai tisztviselő és a rakéták kezelésében jártas források. A Tomahawkok hatótávolsága akár 2500 kilométer is lehet, ami elméletileg lehetővé tenné, hogy mélyen Oroszország területére érjenek – írja a Reuters beszámolója alapján az Origo.

Az amerikai haditengerészet Tomahawk rakétája (Fotó: AFP)

A Tomahawk-szállítás nem fog megvalósulni

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap arról beszélt, hogy Washington mérlegeli Ukrajna kérését a fegyverekre. Több bennfentes ugyanakkor kiemelte, hogy az amerikai készletek túlnyomó része már lekötött, és más katonai feladatokat szolgál, ezért a Tomahawk-szállítás nem fog megvalósulni. Ehelyett a tisztviselők rövidebb hatótávolságú fegyvereket javasolnak Kijev számára.