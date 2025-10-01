Tarjányi Péter Facebook: „Tomahawk Ukrajnának? – Miért sorsdöntő kérdés? Az Egyesült Államok most azt mérlegeli, hogy átadja-e Ukrajnának a Tomahawk cirkálórakétát. Ez nem egyszerű fegyverszállítás lenne, hanem egy új korszak kezdete a háborúban. Mi ez a fegyver? A Tomahawk egy rendkívül pontos, több mint 2 000 kilométeres hatótávú rakéta. Alacsonyan, a terep vonalát követve repül, nehéz időben észlelni, és méteres pontossággal csap le. Nem tankokra vagy katonákra tervezik, hanem országok stratégiai idegeire: erőművekre, parancsnoki központokra, légvédelmi rendszerekre. Miért veszélyesebb, mint más fegyver? – Mert Oroszország mélyén lévő célpontokat is elérne. – Mert politikailag azt jelentené: az USA közvetlenül beavatkozik. – Mert eszkalációt kényszeríthet ki Moszkvától – válaszcsapásokkal, akár nukleáris fenyegetéssel.”



