Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Sorsdöntő kérdés

Sorsdöntő kérdés

Tarjányi Péter
2025. 10. 01. 7:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tarjányi Péter Facebook: „Tomahawk Ukrajnának? – Miért sorsdöntő kérdés? Az Egyesült Államok most azt mérlegeli, hogy átadja-e Ukrajnának a Tomahawk cirkálórakétát. Ez nem egyszerű fegyverszállítás lenne, hanem egy új korszak kezdete a háborúban. Mi ez a fegyver? A Tomahawk egy rendkívül pontos, több mint 2 000 kilométeres hatótávú rakéta. Alacsonyan, a terep vonalát követve repül, nehéz időben észlelni, és méteres pontossággal csap le. Nem tankokra vagy katonákra tervezik, hanem országok stratégiai idegeire: erőművekre, parancsnoki központokra, légvédelmi rendszerekre. Miért veszélyesebb, mint más fegyver? – Mert Oroszország mélyén lévő célpontokat is elérne. – Mert politikailag azt jelentené: az USA közvetlenül beavatkozik. – Mert eszkalációt kényszeríthet ki Moszkvától – válaszcsapásokkal, akár nukleáris fenyegetéssel.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.