Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 30. 14:50

Így írnak ők – December 30., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Balassa Tamás, Nagy Attila Tibor, Ambrózy Áron, Kötter Tamás és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Balassa Tamás

Ismerős elem(!): a rendszerszolgának felnyílik a szeme 16 (+/–n) év után

Nagy Atilla Tibor

Tisza-kormányzás: kiszámítható és biztonságos maradna-e az élet?

Ambrózy Áron

Mit nem hihetnek már el a szektások?

Kötter Tamás

A valódi tét 2026-ban a szuverenitás kérdése

Jeszenszky Zsolt

Kik Magyar Péter szavazói?

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 30., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 30., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 29., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 29., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekusa

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfőzés

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.