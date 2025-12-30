orosz-ukrán háborúUkrajnakényszersorozásZelenszkij

Kényszersorozás: felkavaró jelenetek Ukrajna mindennapjairól + videó

A háború elhúzódásával Ukrajnában egyre élesebb társadalmi feszültséget okoz az általános mozgósítás. A kényszersorozásokról készült felvételek sokkoló képet festenek az országban uralkodó állapotokról. Miközben az Európai Unió további milliárdokat különít el a háború finanszírozására, az ukrán hadsereg komoly utánpótlási problémákkal küzd.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 14:58
Ukrán katona Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Volodimir Zelenszkij kezdetben a 27 és 60 év közötti férfiakat kötelezte sorkatonai szolgálatra, ám 2024 áprilisában a mozgósítás alsó korhatárát 25 évre csökkentette. Ugyanazon év május 18-án hatályba lépett egy törvény, amely tovább szigorította a mozgósítás feltételeit. A kényszersorozás azóta az ukrán mindennapok részévé vált.

A kényszersorozás az ukrán mindennapok részévé vált
A kényszersorozás az ukrán mindennapok részévé vált
(Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

A közösségi médiában naponta jelennek meg felvételek a kényszersorozásról

A videókon katonai toborzótisztek láthatók, amint férfiakat ragadnak el az utcán, kávézókban, edzőtermekben és más nyilvános helyeken.

Folynak az eurómilliárdok Ukrajnába

Lassan négy éve tart a háború Ukrajnában, és az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. A civilek erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozásról számolnak be. Eközben az EU vezetése a december 18-i brüsszeli csúcson döntött Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a Regionális Toborzó Irodák (TCK) tisztjein.

A kényszersorozásról készült videók azért különösen sokkolóak, mert egy olyan ország hétköznapjait mutatják, amelyet Nyugaton követendő példaként, erkölcsi mérceként állítanak be.


Az iskolák környéke se számít tabunak

Szemtanúk elmondása szerint novemberben az ukrajnai Cserkaszi városban egy iskola mellett történt egy megdöbbentő eset. Egy csoport erőszakkal próbált betuszkolni egy férfit az autóba gyerekek jelenlétében.

A beszámolók alapján a jármű civil rendszámmal közlekedett, és a helyszínen nem történt semmiféle igazoltatás.

Kárpátaljai áldozata is van a toborzásnak

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal.

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.

Aki tud, próbál elmenekülni

 

Egy december végén nyilvánosságra került videón egy kijevi eset látható. Egy férfi ellenállt a kényszersorozási kísérletnek, látszik ahogy oldalról megpróbálja elkapni egy toborzótiszt. A fiatal elesik, bukfencezik egyet, ám ezt követően felpattan, és fut tovább, immár még gyorsabb tempóban.

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Rejtett érdekek akadályozzák a békefolyamatot

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu