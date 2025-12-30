Kényszersorozás: felkavaró jelenetek Ukrajna mindennapjairól + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Volodimir Zelenszkij kezdetben a 27 és 60 év közötti férfiakat kötelezte sorkatonai szolgálatra, ám 2024 áprilisában a mozgósítás alsó korhatárát 25 évre csökkentette. Ugyanazon év május 18-án hatályba lépett egy törvény, amely tovább szigorította a mozgósítás feltételeit. A kényszersorozás azóta az ukrán mindennapok részévé vált.

(Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

A közösségi médiában naponta jelennek meg felvételek a kényszersorozásról

A videókon katonai toborzótisztek láthatók, amint férfiakat ragadnak el az utcán, kávézókban, edzőtermekben és más nyilvános helyeken.