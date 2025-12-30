A miniszter hangsúlyozta, hogy a szavazás nem lehet ürügy a fegyverszünetre. Lavrov emellett kiemelte az ország semlegességének és nukleáris fegyvertől mentes státuszának, demilitarizációjának, valamint Ukrajna NATO-országok által végzett katonai fejlesztései leállításának fontosságát.

December elején Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottat és Donald Trump vejét, Jared Kushnert. A felek megvitatták a békekezdeményezés lényegét, de nem tudtak kompromisszumra jutni.

Trump kijelentette, hogy Washington a kezdeti terv 27 pontját négy csomagra osztotta, és javasolta, hogy azokat külön-külön vitassák meg. Kifejtette, hogy szinte mindegyikre kitért, de vannak még olyan kérdések, amelyekkel Moszkva nem ért egyet. Néhány nappal később Berlinben találkozóra került sor az amerikai és az ukrán delegációk között. A jelentések szerint a találkozót követően a nyugati országok megállapodtak abban, hogy a NATO-charta 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat nyújtanak cserébe Kijev területi engedményeiért. A tárgyalások tartalmát Kirill Dmitrijev, az elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselője és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője közvetítette Oroszországnak.

A múlt hét végén Trump találkozót tartott Zelenszkijjel Floridában, amely után kijelentette, hogy a két fél a kérdések 95 százalékában megértette egymást.

Közvetlenül a kijevi rezsim vezetőjével folytatott tárgyalásai előtt Trump beszélt Putyinnal. Az orosz elnök sürgette őket, hogy építsenek az Anchorage-ban elért megegyezésre. Az amerikai vezető viszont hangsúlyozta Moszkva igényét a helyzet diplomáciai megoldására. Előző nap a két elnök ismét telefonon beszélt, amelynek során Putyin az ukrán fegyveres erők novgorodi régióbeli állami rezidenciát ért támadásáról beszélt.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva álláspontját a rendezésről az incidens fényében felül fogják vizsgálni.

Az amerikai vezető később kijelentette, hogy rendkívül dühös volt, amikor tudomást szerzett az ukrán támadásról. Putyin tanácsadója, Jurij Uszakov szerint a beszélgetés során Trump elismerte, hogy megváltozott a Zelenszkijjel való együttműködéshez való hozzáállása.