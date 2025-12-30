Lavrov szerint Kijevnek és a Nyugatnak el kell fogadnia az új területi realitásokat. Ukrajnának és a Nyugatnak el kell fogadnia az orosz határok kiterjesztését követően kialakult területi realitásokat – nyilatkozta Szergej Lavrov külügyminiszter a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjúban.
Lavrov az új realitásokkal szembesítette a Nyugatot
Szergej Lavrov szerint Ukrajnának és a Nyugatnak tudomásul kell vennie Oroszország határainak kiterjesztését és az ebből fakadó új területi realitásokat. Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta: Moszkva nyitott a tárgyalásokra, ugyanakkor céljait – ha szükséges – katonai eszközökkel is érvényesíti. Lavrov kiemelte a semleges és demilitarizált Ukrajna fontosságát is. Mindeközben folytatódnak az amerikai–orosz–ukrán egyeztetések, ám a felek álláspontjai között továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak.
Kijevnek és nyugati támogatóinak el kell fogadniuk az új területi realitásokat, amelyek a Krím, Szevasztopol, a Donyecki Népköztársaság, a Luhanszki Népköztársaság, valamint a Zaporizzsjai és Herszoni régiók Oroszországhoz való csatlakozása után alakultak ki
– mondta.
A nyugat érti, hogy a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben Moszkvánál van – tette hozzá a miniszter. „A minap Vlagyimir Putyin elnök ismét egyértelműen megerősítette: a közös katonai művelet céljait el fogják érni – lehetőleg tárgyalások útján, de ha szükséges, katonai eszközökkel is” – emlékeztetett a diplomata.
Megjegyezte, hogy a kijevi hatóságok csak az érdekelt politikai erők, köztük az Oroszországban élő ukránok részvételével lebonyolított tisztességes választások után lesznek jogosultak békeszerződéseket kötni.
További Külföld híreink
A miniszter hangsúlyozta, hogy a szavazás nem lehet ürügy a fegyverszünetre. Lavrov emellett kiemelte az ország semlegességének és nukleáris fegyvertől mentes státuszának, demilitarizációjának, valamint Ukrajna NATO-országok által végzett katonai fejlesztései leállításának fontosságát.
December elején Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottat és Donald Trump vejét, Jared Kushnert. A felek megvitatták a békekezdeményezés lényegét, de nem tudtak kompromisszumra jutni.
Trump kijelentette, hogy Washington a kezdeti terv 27 pontját négy csomagra osztotta, és javasolta, hogy azokat külön-külön vitassák meg. Kifejtette, hogy szinte mindegyikre kitért, de vannak még olyan kérdések, amelyekkel Moszkva nem ért egyet. Néhány nappal később Berlinben találkozóra került sor az amerikai és az ukrán delegációk között. A jelentések szerint a találkozót követően a nyugati országok megállapodtak abban, hogy a NATO-charta 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat nyújtanak cserébe Kijev területi engedményeiért. A tárgyalások tartalmát Kirill Dmitrijev, az elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselője és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője közvetítette Oroszországnak.
A múlt hét végén Trump találkozót tartott Zelenszkijjel Floridában, amely után kijelentette, hogy a két fél a kérdések 95 százalékában megértette egymást.
Közvetlenül a kijevi rezsim vezetőjével folytatott tárgyalásai előtt Trump beszélt Putyinnal. Az orosz elnök sürgette őket, hogy építsenek az Anchorage-ban elért megegyezésre. Az amerikai vezető viszont hangsúlyozta Moszkva igényét a helyzet diplomáciai megoldására. Előző nap a két elnök ismét telefonon beszélt, amelynek során Putyin az ukrán fegyveres erők novgorodi régióbeli állami rezidenciát ért támadásáról beszélt.
Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva álláspontját a rendezésről az incidens fényében felül fogják vizsgálni.
Az amerikai vezető később kijelentette, hogy rendkívül dühös volt, amikor tudomást szerzett az ukrán támadásról. Putyin tanácsadója, Jurij Uszakov szerint a beszélgetés során Trump elismerte, hogy megváltozott a Zelenszkijjel való együttműködéshez való hozzáállása.
További Külföld híreink
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az Economist felmérése is a Fidesz-KDNP győzelmére számít 2026-ban
A következő országgyűlési választás tétje óriási.
Vlagyimir Putyin levelet küldött Donald Trumpnak
Az orosz elnök Orbán Viktornak is üzent.
Kényszersorozás: felkavaró jelenetek Ukrajna mindennapjairól + videó
Meddig robog még a háborús gépezet?
Rejtett érdekek akadályozzák a békefolyamatot
Tovább nő a bizonytalanság.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az Economist felmérése is a Fidesz-KDNP győzelmére számít 2026-ban
A következő országgyűlési választás tétje óriási.
Vlagyimir Putyin levelet küldött Donald Trumpnak
Az orosz elnök Orbán Viktornak is üzent.
Kényszersorozás: felkavaró jelenetek Ukrajna mindennapjairól + videó
Meddig robog még a háborús gépezet?
Rejtett érdekek akadályozzák a békefolyamatot
Tovább nő a bizonytalanság.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!