Hankó Balázs: Tarr Zoltán ismét fullba nyomja a nemzetárulást

A magyar egyetemeknek az Erasmus+ programból való kizárása kapcsán élesen bírálta a Tiszát Hankó Balázs, aki szerint a baloldali párt a perben a magyar felsőoktatási intézményekkel és hallgatókkal szemben foglal állást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 30. 15:11
„Tarr Zoltán ismét fullba nyomja – hogy ne a Trópusi viharból idézzek egy az egyben – a nemzetárulást” – írta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebookon kedden. Hankó Balázs szerint az Európai Bizottság jogtalanul avatkozik be a magyar felsőoktatás nemzeti hatáskörébe, a Tisza Párt pedig ezt a beavatkozást támogatja a folyamatban lévő perekben.

Mogyoród, 2025. december 20. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter nyilatkozik a közmédiának a Mindenki karácsonya rendezvényen Mogyoródon 2025. december 20-án. MTI/Kocsis Zoltán
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Hankó Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott: számtalanszor elmondták, hogy az Európai Bizottság „miért lépte át a jogszerűség kereteit és miért egyértelmű, hogy ez nem szakmai és nem technikai kérdés”.

A felsőoktatás nemzeti hatáskör, így a bizottság nem jogosult a nemzeti szabályozást bírálni, és különösen nem jogosult szankcionálni a kialakított struktúrát – ezt Tarr Zoltánnak is tudnia kell

– hangsúlyozta, hozzátéve: a bizottság által kért szabályozásmódosításokat maradéktalanul átvezették, az Országgyűlés elfogadta a törvényt.

Úgy folytatta: Tarr Zoltánnak arról is tudnia kell, hogy a magyar struktúrát számtalan nemzetközi példa alapján alakították ki, így az semmiben sem más, mint több európai ország felsőoktatási struktúrája.

Az ezt követően kitalált további módosítások már olyan mértékű beavatkozást jelentenek az egyetemek életébe, működésébe (lásd rektorok, egyetemi vezetők összeférhetetlenségi szabályainak szigorítása, rektorok, egyetemi vezetők kizárása a fenntartó kuratóriumokból stb.), amelyek sértik az egyetemek autonómiáját és az akadémiai szabadságot

– hívta fel a figyelmet a miniszter, megjegyezve: félő, hogy a rendbetétel az egyetemek feladását, szuverenitásuk feladását és az akadémiai szabadság ideológiai felülírását jelentené.

A Tisza Párt azokat támogatja, akik a magyar fiatalokkal szemben foglalnak állást

Hankó Balázs kitért arra is, hogy 

az Erasmus+ programból való kizárás ügyében hat magyar egyetem, hat magyar egyetem teljes közösségét, egyetemi polgárait képviselve perli az Európai Bizottságot, az Európai Tanácsot és az Európai Parlamentet.

„Az Európai Parlament néppárti többséggel – amelynek, ugye, a Tisza Párt is tagja – támogatta a szankciókat, a jogtalan kizárást, a meghurcolást, a kettős mércét, mi több, az ő javaslatukra vált a Tisza Párt pertársává a bizottság mellett, nem lett volna kötelező!” – tette hozzá.

A miniszter szavai szerint a Tisza Párt nemcsak a fent felsorolt tényeket nem veszi figyelembe, hanem a perben azokat támogatja, akik a magyar egyetemekkel, a magyar fiatalokkal szemben foglalnak állást

A tényeket úgy manipulálja, hogy az a perben a magyar kutatókkal, egyetemistákkal szemben legyen felhasználható

– írta Hankó Balázs.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza politikusai (Forrás: MTI)

               
       
       
       

