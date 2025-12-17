Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

ErasmusEurópai BizottságegyetemMagyarország

Több százezer magyar fiatalt büntet az Európai Bizottság

Miközben az Európai Unió 2008 óta nem tudta véglegesíteni az antidiszkriminációs irányelv javaslatát, addig súlyos, politikai alapon történő diszkrimináció történik az európai intézmények részéről. Vicsek Annamária sajtóközleményben sérelmezte, hogy az Európai Bizottság politikai-ideológiai viták miatt zárta ki a magyar diákokat az Erasmus+ programból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:53
Az Erasmus + programból évek óta kiszorulnak a magyar diákok Fotó: JC MILHET Forrás: Hans Lucas
Vicsek Annamária fideszes EP-képviselő, a Patrióták Európáért frakció tagja, a megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv vitája kapcsán rámutatott, hogy több százezer magyar fiatalnak sérül az egyenlő bánásmódhoz való joga az Európai Bizottság feltételezéseken alapuló intézkedései miatt.

Vicsek Annamária sérelmezte, hogy az Európai Bizottság politikai-ideológiai viták miatt zárta ki a magyar diákokat az Erasmus+ programból (Fotó: MTI)

Az Európai Bizottság ugyanis több százezer magyar egyetemistát zár ki évek óta az Erasmus+ programból a magyar kormánnyal folytatott politikai-ideológiai viták miatt – úgy, hogy saját bevallásuk szerint hatástanulmány sem készült a kizárás indokoltságáról. Ezzel súlyosan diszkriminálnak többszázezer magyar fiatalt

– hangsúlyozta Vicsek. Ugyanez a logika jelenik meg az Európai Parlamentben a cordon sanitaire bevett gyakorlatával, ami igazságtalan visszaélés a demokrácia eszközeivel. Az egyenlő bánásmód nem összeegyeztethető az eltérő politikai nézetek démonizálásával vagy a nemzeti konzervatív, patrióta elveket valló pártok kirekesztésével. Az európai intézményeknek – beleértve a Parlamentet és a Bizottságot is – következetesen és igazságosan kellene alkalmazniuk a megkülönböztetés uniós tilalmát – tette hozzá Vicsek Annamária sajtóközleménye.

Ahogy arról lapunk is beszámolt három éve zárták ki jogtalanul a magyar hallgatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokból. Hankó Balázs innovációs és kultúráért felelős miniszter rámutatott, az Európai Bizottság a döntésével 380 ezer egyetemistát és 20 ezer kutatót tett politikai áldozattá.

Borítókép: Az Erasmus+ programból évek óta kiszorulnak a magyar diákok (Fotó: AFP)

