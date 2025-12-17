Vicsek Annamária fideszes EP-képviselő, a Patrióták Európáért frakció tagja, a megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelv vitája kapcsán rámutatott, hogy több százezer magyar fiatalnak sérül az egyenlő bánásmódhoz való joga az Európai Bizottság feltételezéseken alapuló intézkedései miatt.
Több százezer magyar fiatalt büntet az Európai Bizottság
Miközben az Európai Unió 2008 óta nem tudta véglegesíteni az antidiszkriminációs irányelv javaslatát, addig súlyos, politikai alapon történő diszkrimináció történik az európai intézmények részéről. Vicsek Annamária sajtóközleményben sérelmezte, hogy az Európai Bizottság politikai-ideológiai viták miatt zárta ki a magyar diákokat az Erasmus+ programból.
Miközben az Európai Unió 2008 óta nem tudta véglegesíteni az antidiszkriminációs irányelv javaslatát, addig súlyos, politikai alapon történő diszkrimináció történik az európai intézmények részéről – mondta az EP-képviselő.
Az Európai Bizottság ugyanis több százezer magyar egyetemistát zár ki évek óta az Erasmus+ programból a magyar kormánnyal folytatott politikai-ideológiai viták miatt – úgy, hogy saját bevallásuk szerint hatástanulmány sem készült a kizárás indokoltságáról. Ezzel súlyosan diszkriminálnak többszázezer magyar fiatalt
– hangsúlyozta Vicsek. Ugyanez a logika jelenik meg az Európai Parlamentben a cordon sanitaire bevett gyakorlatával, ami igazságtalan visszaélés a demokrácia eszközeivel. Az egyenlő bánásmód nem összeegyeztethető az eltérő politikai nézetek démonizálásával vagy a nemzeti konzervatív, patrióta elveket valló pártok kirekesztésével. Az európai intézményeknek – beleértve a Parlamentet és a Bizottságot is – következetesen és igazságosan kellene alkalmazniuk a megkülönböztetés uniós tilalmát – tette hozzá Vicsek Annamária sajtóközleménye.
További Külföld híreink
Ahogy arról lapunk is beszámolt három éve zárták ki jogtalanul a magyar hallgatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokból. Hankó Balázs innovációs és kultúráért felelős miniszter rámutatott, az Európai Bizottság a döntésével 380 ezer egyetemistát és 20 ezer kutatót tett politikai áldozattá.
Borítókép: Az Erasmus+ programból évek óta kiszorulnak a magyar diákok (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra
Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be.
Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó
„Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita.”
A brit vezérkari főnök háborúba szólít
Egyre jobban uszítanak a háború rémével.
Óriási bejelentés: Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok
Átvették az irányítást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra
Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be.
Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó
„Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita.”
A brit vezérkari főnök háborúba szólít
Egyre jobban uszítanak a háború rémével.
Óriási bejelentés: Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok
Átvették az irányítást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!