Több százezer magyar fiatalt büntet az Európai Bizottság

Miközben az Európai Unió 2008 óta nem tudta véglegesíteni az antidiszkriminációs irányelv javaslatát, addig súlyos, politikai alapon történő diszkrimináció történik az európai intézmények részéről – mondta az EP-képviselő.

Az Európai Bizottság ugyanis több százezer magyar egyetemistát zár ki évek óta az Erasmus+ programból a magyar kormánnyal folytatott politikai-ideológiai viták miatt – úgy, hogy saját bevallásuk szerint hatástanulmány sem készült a kizárás indokoltságáról. Ezzel súlyosan diszkriminálnak többszázezer magyar fiatalt

– hangsúlyozta Vicsek. Ugyanez a logika jelenik meg az Európai Parlamentben a cordon sanitaire bevett gyakorlatával, ami igazságtalan visszaélés a demokrácia eszközeivel. Az egyenlő bánásmód nem összeegyeztethető az eltérő politikai nézetek démonizálásával vagy a nemzeti konzervatív, patrióta elveket valló pártok kirekesztésével. Az európai intézményeknek – beleértve a Parlamentet és a Bizottságot is – következetesen és igazságosan kellene alkalmazniuk a megkülönböztetés uniós tilalmát – tette hozzá Vicsek Annamária sajtóközleménye.