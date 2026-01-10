Nigel Farage nemet mond a katonák Ukrajnába küldésére

Keir Starmer brit miniszterelnök közös nyilatkozatot írt alá Párizsban Volodimir Zelneszkij ukrán elnökkel és Emannuel Macron francia elnökkel arról, hogy egy békemegállapodás esetén közös katonai kontingenst telepítenének Ukrajnába. Nigel Farage szerint ugyanakkor erre Nagy-Britannia sem katonai, sem gazdasági értelemben nincs felkészülve – írja az Origo.

Nigel Farage leszavazza majd a katonák küldését

Fotó: THOMAS KRYCH/ANADOLU

A Párizsban kötött megállapodás ellenére a hajlandók koalíciójának tagjainak álláspontja sem egységes abban, hogy akarnak-e katonákat küldeni Ukrajnába. Farage szerint nyilvánvaló, hogy a hajlandók koalícióját lényegében Nagy-Britannia és Franciaország alkotja.