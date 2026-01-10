Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Nagy-BritanniaUkrajnaNigel Farage

Nigel Farage nemet mond a katonák Ukrajnába küldésére

A Reform UK párt elnöke elutasítja a brit miniszterelnök tervét. Starmer katonákat küldene Ukrajnába, miután Párizsban megegyezett erről Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnökkel. Nigel Farage hangsúlyozta, hogy ha a parlament elé kerül a javaslat, le fogja szavazni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 15:52
Fotó: THOMAS KRYCH Forrás: ANADOLU
Keir Starmer brit miniszterelnök közös nyilatkozatot írt alá Párizsban Volodimir Zelneszkij ukrán elnökkel és Emannuel Macron francia elnökkel arról, hogy egy békemegállapodás esetén közös katonai kontingenst telepítenének Ukrajnába. Nigel Farage szerint ugyanakkor erre Nagy-Britannia sem katonai, sem gazdasági értelemben nincs felkészülve – írja az Origo. 

Nigel Farage leszavazza majd a katonák küldését
Nigel Farage leszavazza majd a katonák küldését 
Fotó: THOMAS KRYCH/ANADOLU

A Párizsban kötött megállapodás ellenére a hajlandók koalíciójának tagjainak álláspontja sem egységes abban, hogy akarnak-e katonákat küldeni Ukrajnába. Farage szerint nyilvánvaló, hogy a hajlandók koalícióját lényegében Nagy-Britannia és Franciaország alkotja. 

Farage szerint egyébként országa jelenleg sem gazdaságilag, sem katonailag nem áll készen egy ilyen misszióra. 

A Reform UK elnöke szerint amikor legutóbb ilyen volumenű akcióra vállalkozott az Egyesült Királyság, akkor a védelmi kiadások öt százalék körül mozogtak. Éppen ezen okok miatt Farage jelezte, hogy ha a javaslat a parlament elé kerül, le fogja szavazni. 

Ugyanakkor a politikus szerint egy koreai ENSZ-jellegű missziót, amelyben sok ország érintett „és rotációval ki-be mehetnénk, akkor talán megfontolná”. A jelenlegi tervek szerint azonban a többnemzetiségű katonai akció gerincét a francia és a brit katonák adnák, akik ráadásul a tervek szerint az Ukrajnában létrehozott katonai központokban lennének és Ukrajna újjáépítésében is segítenének. 

Habár Keir Starmer jelezte, hogy a parlamenti képviselők a Munkáspárt részéről meg fogják szavazni a tervezetet, azonban volt már rá példa, hogy a brit parlament megálljt parancsolt egy katonai beavatkozásnak. 

2013-ban David Cameron akkori brit miniszterelnök kénytelen volt feladni a Szíria elleni katonai csapásokban való részvételre vonatkozó terveit, miután vereséget szenvedett az alsóházban, amely ellenállást az akkori Munkáspárt vezetője, Ed Miliband szervezte.

Starmer nem bocsátkozott részletekbe azt illetően, hogy pontosan hány emberre lenne szükség Ukrajnában, valamint jelezte azt is, hogy Franciaország és Nagy-Britannia további támogatókat keresnek a tervekhez. 

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK elnöke (Fotó: AFP)

 

