Hankó Balázs: Igazságot követelünk a magyar egyetemistáknak és kutatóknak + videó

Három éve zárták ki jogtalanul a magyar hallgatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokból. Hankó Balázs innovációs és kultúráért felelős miniszter rámutatott, az Európai Bizottság a döntésével 380 ezer egyetemistát és 20 ezer kutatót tett politikai áldozattá.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 10:17
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI
Az Európai Bizottság pontosan három évvel ezelőtt, politikai bosszútól vezérelve zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokban való részvételtől – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az innovációs és kultúráért felelős miniszter rámutatott, a magyar tudományos élet karanténosításának kísérlete azóta is töretlen.

Budapest, 2025. szeptember 16. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Pannónia Ösztöndíjprogram első évének eredményeiről tartott sajtótájékoztatón 2025. szeptember 16-án. MTI/Kocsis Zoltán
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Hankó Balázs hangsúlyozta,

a kizáráshoz semmi joga nem volt az Európai Bizottságnak, mivel a felsőoktatás nemzeti hatáskör.

A tárcavezető emlékeztetett, a kizárás előtt a magyar kormány minden jogszabály-módosítást végrehajtott, amit a bizottság írásban közölt. Mi több, a jogtalan kizárást követően két hónappal 13 politikus a 105 kuratóriumi tag közül azonnal lemondott. Az összeférhetetlenségre vonatkozó bizottsági javaslatokat pedig törvénybe iktatta az Országgyűlés. Ám ezek az intézkedések sem elegendőek a bizottságnak, amely újabb és újabb követelésekkel áll elő – tette hozzá.

Az Európai Bizottság 380 ezer egyetemistát és 20 ezer kutatót tett politikai áldozattá három év alatt

– mutatott rá Hankó Balázs. 

„Mi a Pannónia programmal, ami jobb, mint az Erasmus, 11 355 diáknak, oktatónak biztosítottunk nemcsak Európában, hanem a világon kiemelkedő egyetemeken való részvételt nemzetközi programokban” – szögezte le a miniszter.

Igazságot követelünk Magyarországnak, a magyar egyetemistáknak, a magyar kutatóknak. Álljunk ki a hat hős magyar egyetem mellett, amelyek perbe fogták az Európai Bizottságot!

– szólított fel Hankó Balázs.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)


Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

