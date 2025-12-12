Újabb tíz százalékkal emelkedik a szakképzésben oktatók bére januártól

Újabb tíz százalékkal emelkedik 2026. január 1-jével a szakképzésben dolgozó oktatók bére – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön a szakképzési béremelésről tartott sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Hozzátette, ezzel 24 ezer oktató bére növekszik, erre a célra a magyar költségvetésből 32 milliárd forintot biztosítanak.

A béremelés minden fenntartó esetében biztosított

– jelentette ki.

Hankó Balázs elmondta, a januári emelés révén elérik, hogy minimum bruttó 775 ezer forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése. Átlagosan ez 890 ezer forintot jelent, a legkiválóbbak több mint egymillió forintot fognak havonta hazavinni.

A miniszter felidézte, 2020 óta ez az ötödik béremelés, harminc százalékkal kezdődött, majd folytatódott 15 százalékkal, 32 százalékkal, 21 százalékkal, most pedig újabb tízszázalékos béremelés lesz, vagyis 2010 óta két és félszeresükre emelkednek a bérek.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy a fiataloknak a magyar szakképzés sikert, a magyar szakma hivatást és elkötelezettséget ad.

Kitért arra, hog

a megújult magyar szakképzés Európa és világ élvonalában van, amit az eredmények is mutatnak.

Példaként említette, hogy a fiatal szakemberek őszi Európa-bajnokságán a szoftverfejlesztés, a webfejlesztés, a rendszerüzemeltetés és az Ipar 4.0 szakmákban négy aranyérmet szereztek, a két megszerzett ezüstérem közül az egyik az ipari robotika, az öt bronzéremből pedig az egyik a mechatronika szakmákban volt. Azaz az ország szakképzése a legmodernebb szakmákban, hivatásokban Európa élén áll. Az, hogy a világban is ott a helyünk, mutatja, hogy az OECD munkaerőpiaci megfelelőségi elemzése alapján Magyarország bronzérmes – fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető elmondta azt is, hogy a megújult szakképzésnek köszönhetően motiváltak az oktatók is, bérüket folyamatosan fejlesztik. Az egész képzés a duális gyakorlatra épül, tízből minden ötödik, vagyis minden második fiatal gyakorlati helyen is tanul.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy az elmúlt éveket is figyelembe véve négyszázmilliárd forintból újul meg a magyar szakképzés, most is százmilliárdos infrastruktúrafejlesztés van folyamatban a 21. századi szakképző intézményfejlesztési programban, és hetvenmilliárd forintnyi európai uniós forrás áll rendelkezésre akár a felzárkóztató Dobbantó programban, akár az ágazati tudásközpontokban, amelyek a világ élvonalába visznek bennünket.

A diákok ösztöndíjat, bért kaphatnak. Az ösztöndíj összege elérheti a havi hatvanezer forintot, a duális bér összege pedig a 169 ezer forintot is

– hívta fel a figyelmet a miniszter.