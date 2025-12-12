Újabb német óriás bővít Magyarországon: háromszáz munkahelyet hoz a Rheinmetall

Beszédében kifejtette, hogy ez lesz a cégcsoport első Németországon kívüli hibrid telephelye, ahol elsősorban olyan alkatrészeket fognak gyártani, amelyek a hagyományos és az elektromos meghajtású járművekben és a megújuló energiát termelő erőművekben is különös fontosságúak. – Ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a jövő technológiáinak egyik legfontosabb európai központja lehessen – fogalmazott.

Az a tény, hogy ez az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, bizonyítja, hogy Magyarország nemcsak jól tudott alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, hanem azt is, hogy Magyarország ennek az új világgazdasági korszaknak az egyik nyertese lett

– jelentette ki.

Beszédesnek nevezte, hogy a beruházás a Szegedi Tudományegyetem Science Parkjában valósul meg, ez jól mutatja, hogy itt most a legmodernebb technológiákról van szó, befektetésről a jövőbe. Továbbá kifejtette, hogy a német iparban a járműgyártástól egészen a védelmi iparig mindenki pontosan tudja, hogy mekkora szerepet töltenek be a magyarországi gyárak, a magyar mérnökök, a magyar szakmunkások és a magyar hozzáadott érték a német vállalatok teljesítményében.

Minden erőfeszítés megérte, amit abba tettünk bele, hogy Magyarország biztonságos hely legyen. Olyan hely, ahol az emberek, a vállalatok és a beruházásaik is mindig biztonságban vannak

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter ezután arra emlékeztetett, hogy a kormányzat 2014 óta 324 német cég beruházását támogatta, amelynek nyomán összesen 3800 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások, több mint negyvenezer új munkahelyet hozva létre.