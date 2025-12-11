Szijjártó Péter: A világnak elege van a liberális mainstream uralmából

Nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely azért sikeres, mert az Egyesült Államokat is egy patrióta elnök vezeti, és ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Nagy patrióta forradalom zajlik a világban – jelentette ki Szijjártó Péter Fotó: AFP

Szijjártó Péter: Valami elkezdődött

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával közös sajtótájékoztatóján az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia kapcsán feltett újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy minden országnak szuverén joga ilyen dokumentumot elfogadni, amely mindig a saját látásmódot tükrözi.

– Azt, hogy az amerikaiak mit gondolnak a világról, azért nem akarom kommentálni, mert nem vagyok amerikai, azt az amerikaiak eldöntik, ők hogyan látják a világot. Én mindig magyar szemszögből nézem a világot

– mondta. – A liberálisok mindig ostoroznak is emiatt, mert az a törekvésük vagy beidegződésük, hogy valakihez mindig oda akarnak dörgölőzni, oda akarnak csapódni – tette hozzá. – Szerintem a helyzet ennél egyszerűbb, mindenkinek szuverén joga, hogy úgy lássa a világot, ahogy akarja és a saját szemüvegén keresztül nézze. Mi is ezt csináljuk – húzta alá.