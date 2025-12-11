Szijjártó Péterpatriótaegyesült államokmagyarországforradalom

Szijjártó Péter: A világnak elege van a liberális mainstream uralmából

A külügyminiszter úgy látja, világszerte erősödik egy patrióta irányzat, amelyet az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája is visszatükröz. Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország saját értékei mentén szemléli a nemzetközi folyamatokat, szemben a liberális mainstream megközelítésével. Úgy véli, a változások azért ilyen feltűnőek, mert ma patrióta vezetés irányítja a világ legerősebb hatalmát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 16:52
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely azért sikeres, mert az Egyesült Államokat is egy patrióta elnök vezeti, és ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Nagy patrióta forradalom zajlik a világban – jelentette ki Szijjártó Péter
Nagy patrióta forradalom zajlik a világban – jelentette ki Szijjártó Péter Fotó: AFP

Szijjártó Péter: Valami elkezdődött

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával közös sajtótájékoztatóján az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia kapcsán feltett újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy minden országnak szuverén joga ilyen dokumentumot elfogadni, amely mindig a saját látásmódot tükrözi. 

– Azt, hogy az amerikaiak mit gondolnak a világról, azért nem akarom kommentálni, mert nem vagyok amerikai, azt az amerikaiak eldöntik, ők hogyan látják a világot. Én mindig magyar szemszögből nézem a világot

– mondta. – A liberálisok mindig ostoroznak is emiatt, mert az a törekvésük vagy beidegződésük, hogy valakihez mindig oda akarnak dörgölőzni, oda akarnak csapódni – tette hozzá. – Szerintem a helyzet ennél egyszerűbb, mindenkinek szuverén joga, hogy úgy lássa a világot, ahogy akarja és a saját szemüvegén keresztül nézze. Mi is ezt csináljuk – húzta alá. 

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy jelenleg egy nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely arra alapul, hogy „elegünk van a liberális mainstream őrületéből, elegünk van a háborúpárti, migrációpárti és genderpárti liberális politikából, ragaszkodni akarunk a saját nemzeti értékeinkhez, a saját nemzeti örökségünkhöz, a saját történelmünkhöz, büszkék vagyunk arra, akik és amik vagyunk”. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy keresztények vagyunk, s egy ilyen nagy patrióta forradalom zajlik, amely azért látványos és sikeres, mert a világ első számú szuperhatalmát nem egy liberális, hanem egy patrióta elnök vezeti

– vélekedett. 

– Soha senkinek itt Európában, egy nyugati sajtóorgánumnak sem volt baja azzal, hogy a Biden-adminisztráció naponta avatkozott be pénzzel, politikai nyomásgyakorlással, zsarolással az európai politikai folyamatokba. Soha egyetlenegy nyugat-európai újságírótól sem kaptam meg azt a kérdést a Biden-adminisztráció hivatali ideje alatt, hogy mit gondolok arról, hogy az amerikaiak hogy avatkoznak bele az európai politikai viszonyokba. Úgyhogy ezek után most ennek a kérdésnek a feltevése nem időszerű – fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

