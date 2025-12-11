Orbán ViktorEurópaválság

Orbán Viktor: Amerika új stratégiája „tűpontosan” írja le Európa lecsúszását

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájára. A miniszterelnök úgy fogalmazott: Washington „tűpontosan látja” Európa gazdasági és civilizációs lecsúszását.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 7:30
Orbán Viktor a Széll Kálmán Alapítvány tagjaival találkozott szerda este, ahol elkerülhetetlenül szóba kerültek nemzetközi politikai kérdések is – erről a miniszterelnök a  közösségi oldalán számolt be.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban, 2025. november 7-én
Fotó: Saul Loeb / AFP

Orbán Viktor a posztjában hangsúlyozta: 

az Egyesült Államok frissen közzétett nemzetbiztonsági stratégiája az elmúlt évek egyik legfontosabb dokumentuma, amely új megvilágításba helyezi az európai helyzetet.

Orbán Viktor szerint a stratégia Brüsszelről „abban a stílusban beszél”, ahogyan korábban a Biden-adminisztráció és az európai intézmények fogalmaztak Magyarországról. Úgy véli, az amerikaiak világosan látják, hogy Európa egy gazdasági zsákutcába jutott, és egy gyenge szövetséges sem önmagát nem képes megvédeni, sem a nemzetközi ügyekben nem támasz.

A miniszterelnök szerint a dokumentum civilizációs válság jeleit is számon kéri Európán, és azt is rögzíti: 

az európai liberális politika hibát követett el akkor, amikor „felégette” az Oroszországgal kiépített kapcsolatokat. 

Orbán Viktor úgy véli, hogy az amerikai döntéshozók stratégiai szinten új alapokra helyeznék az európai–orosz viszonyt.

Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását – azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon tizenöt éve küzdünk. És végre nem egyedül

 – fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor a Széll Kálmán Alapítvány tagjaival találkozott szerda este (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

