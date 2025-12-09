Zelenszkij minden követ megmozgat

Az ukrán elnök igyekszik minden követ megmozgatni, hiszen a korrupciós botrány és az amerikai béketervek nagyon úgy fest hatalmának a végét is jelenthetik. Volodimir Zelenszkij ma Londonba utazott, ahol megbeszélést folytatott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, valamint Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel – írja a BBC.

Zelenszkij minden diplomáciai erejét megpróbálja bevetni

Fotó: TOBY MELVILLE / POOL

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a brit fővárosban tartott megbeszélésen az Ukrajna és Európa közötti együttműködés volt a téma. Tágabb értelemben véve azonban Zelenszkij szerint az Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti egység megteremtése volt a tárgyalások célja, ahol az ukrán elnök felvázolta az amerikaiakkal folytatott egyeztetések eredményét.