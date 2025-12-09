ZelenszkijBrüsszelLondon

Zelenszkij minden követ megmozgat

Az ukrán elnök mozgalmas napot tudhat maga mögött, aminek még nem is ért a végére. Volodimir Zelenszkij Londonban találkozott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, valamint Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel. A Downing Street után azonban az ukrán elnök nem haza, hanem Brüsszelbe utazott, ahol Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyal majd.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 1:00
Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: POOL
Az ukrán elnök igyekszik minden követ megmozgatni, hiszen a korrupciós botrány és az amerikai béketervek nagyon úgy fest hatalmának a végét is jelenthetik. Volodimir Zelenszkij ma Londonba utazott, ahol megbeszélést folytatott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, valamint Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel – írja a BBC.

Zelenszkij minden diplomáciai erejét megpróbálja bevetni
Zelenszkij minden diplomáciai erejét megpróbálja bevetni 
Fotó: TOBY MELVILLE / POOL

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a brit fővárosban tartott megbeszélésen az Ukrajna és Európa közötti együttműködés volt a téma. Tágabb értelemben véve azonban Zelenszkij szerint az Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti egység megteremtése volt a tárgyalások célja, ahol az ukrán elnök felvázolta az amerikaiakkal folytatott egyeztetések eredményét. 

Zelenszkij a megbeszélés után háláját fejezte ki az európai vezetők felé, akik segítik őket a „béke elérésében”. 

A találkozót követően a vezetők mindegyike Ukrajna további támogatásának fontosságát hangsúlyozta, azonban akadtak érdekes elszólások is. Merz például arról beszélt, hogy „szkeptikus” a Washingtonból kiszivárgó tervek egy részével kapcsolatban, azt ugyanakkor nem fejtette ki, hogy egészen pontosan mely részekre gondol. 

Macron még ennél is merészebb módon úgy fogalmazott, hogy Európának „sok ütőkártya van a kezében”.

Az szinte nyílt titok, hogy a háborúpárti európai vezetők már a kezdetek óta a 28 pontos amerikai béketerv ellen vannak. Néhány nappal a tervezet kiszivárgása után az európaiak már le is tették az asztalra saját javaslatukat, ami azonban számtalan – Moszkva számára elfogadhatatlan – módosítást tartalmazott. 

Zelenszkij még közel sem végzett 

Az ukrán elnök a Downing Street után egyenesen Brüsszelbe vette az irányt, ahol egyeztetéseket folytat majd Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is. Zelenszkij feltehetőleg minden politikai befolyását megpróbálja majd bevetni, Brüsszelt pedig feltehetőleg nem is kell majd nagyon győzködnie. Az Európai Bizottság elnöke ma arról beszélt, hogy Ukrajna további támogatása prioritás számára. 

A bizottság elnöke egyébként emellett azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra és Vlagyimir Putyin orosz elnökre a háború befejezése érdekében. 

„Minél tovább űzi Putyin a háborúját, ont vért, vesz el életeket és rombolja az ukrán infrastruktúrát, annál magasabb lesz az ár Oroszországnak” – fogalmazott Von der Leyen. 

Zelenszkij egyébként még a holnapi nap találkozik majd Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

