Trump szerint Zelenszkij el se olvasta a béketervet

Donald Trump azt mondta, hogy Zelenszkij még nem kész a békejavaslat elfogadására, sőt szerinte még át se nézte a dokumentumot. Hozzátette, emiatt kissé csalódott, miközben a béketervet az ukrán elnök csapata és Moszkva egyaránt pozitívan fogadta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:43
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem kész a Washington által felkínált békejavaslat elfogadására. Trump állítása szerint az ukrán vezető még a tervet sem tekintette át, bár környezete kedvezően reagált rá, és Oroszország részéről is elfogadhatónak minősítették – írja a The Hill.

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva aggodalmát fejezte ki Zelenszkij béketervvel kapcsolatos véleményét illetően.

El kell mondjam, hogy egy kicsit csalódott vagyok, amiért Zelenszkij elnök mégcsak el sem olvasta el a javaslatot – ez még néhány órával ezelőtt is így volt

 – mondta Trump vasárnap este.

Az emberei imádják, de ő nem. Pedig még Oroszországnak is megfelel.

Nem világos azonban, hogy Trump megjegyzése a korábban bemutatott béketervre vonatkozott-e, vagy egy új, készülő békejavaslatra. Steve Witkoff különmegbízott és az elnök veje, Jared Kushner pénteken találkozott Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, valamint Andrij Hnatov ukrán tárgyalóval Floridában. Írtunk róla, hogy J.D. Vance közelgő békét lebegtetett meg.

Zelenszkij szombaton „hosszú és érdemi” egyeztetésnek nevezte ezeket a tárgyalásokat. Zelenszkij az X közösségi platformon azt írta, hogy hálás a nagyon fókuszált, konstruktív megbeszélésért.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

