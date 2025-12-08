Trump szerint Zelenszkij el se olvasta a béketervet

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem kész a Washington által felkínált békejavaslat elfogadására. Trump állítása szerint az ukrán vezető még a tervet sem tekintette át, bár környezete kedvezően reagált rá, és Oroszország részéről is elfogadhatónak minősítették – írja a The Hill.
Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva aggodalmát fejezte ki Zelenszkij béketervvel kapcsolatos véleményét illetően.
El kell mondjam, hogy egy kicsit csalódott vagyok, amiért Zelenszkij elnök mégcsak el sem olvasta el a javaslatot – ez még néhány órával ezelőtt is így volt
– mondta Trump vasárnap este.
