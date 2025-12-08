Trump szerint Zelenszkij el se olvasta a béketervet

Az emberei imádják, de ő nem. Pedig még Oroszországnak is megfelel.

Nem világos azonban, hogy Trump megjegyzése a korábban bemutatott béketervre vonatkozott-e, vagy egy új, készülő békejavaslatra. Steve Witkoff különmegbízott és az elnök veje, Jared Kushner pénteken találkozott Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, valamint Andrij Hnatov ukrán tárgyalóval Floridában. Írtunk róla, hogy J.D. Vance közelgő békét lebegtetett meg.

Zelenszkij szombaton „hosszú és érdemi” egyeztetésnek nevezte ezeket a tárgyalásokat. Zelenszkij az X közösségi platformon azt írta, hogy hálás a nagyon fókuszált, konstruktív megbeszélésért.