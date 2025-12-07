OroszországDmitrij MedvegyevDmitrij PeszkovEgyesült Államok

Peszkov elmondta, mi lehet a béke akadálya

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 18:44
Dmitrij Peszkov Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
Pozitív lépésnek nevezte, hogy Oroszország a dokumentumban már nem szerepel az Egyesült Államok számára veszélyt jelentő „közvetlen fenyegetések” között. 

Dmitrij Peszkov Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL
Dmitrij Peszkov (Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL)

A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót

– mondta a Kreml szóvivője. Mint fogalmazott, a módosítások sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is. 

Tudjuk, hogy előfordul, amikor minden nagyon szépen, koncepcionálisan meg van írva, de az, amit ők deep state-nek neveznek, mindent másképp csinál, ilyen is előfordul

– tette hozzá. Mint fogalmazott, figyelemmel kell kísérni, miként valósul meg ez a koncepció. Kifejezte reményét, hogy az minimum annak a záloga lehet, hogy a felek folytatni tudják a konstruktív kétoldalú munkát az ukrajnai békés rendezés ügyében. 

Medvegyev: Lehetőség a párbeszédre

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a MAX közösségi platformon azt írta, hogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia megújítása nyomán „most megnyílt a lehetőség ablaka a párbeszédre”. 

A Fehér Ház mélyéről egy nagyon érdekes dokumentum került elő. Ez nem egyszerűen egy újabb halmaza arrogáns amerikai diplomáciai formuláknak. Inkább olyan, mint amikor megkísérel fordulni egy hatalmas hajó, amely sokáig a tehetetlenségénél fogva haladt, és végül úgy döntött, hogy irányt vált

– fogalmazott Medvegyev. A volt elnök és kormányfő úgy vélekedett, az új stratégia a hajlandóság jelzése az Egyesült Államok részéről a biztonsági architektúra megvitatására, és teret nyit a „többé-kevésbé civilizált diplomácia” előtt. Megjegyezte, hogy Washington sok év után először beszél nyíltan az Oroszországgal való kapcsolatok rendezésének szükségességéről. Ugyanakkor Medvegyev arra intette követőit, hogy ne becsüljék túl az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia jelentőségét. 

Ez csak politikai nyilatkozatok gyűjteménye. Fontosabb az, ami a fejekben van

– írta. Meglátása szerint a megújított amerikai nemzetbiztonsági stratégia nem ad választ arra a kérdésre, hogy az EU és az Egyesült Államok kész-e szavatolni az egész Európára kiterjedő biztonságot, és erről ultimátumok nélkül tárgyalni Oroszországgal. Kitért rá, hogy az amerikai és európai eliteken belül továbbra is erős nézeteltérések állnak fenn. Úgy vélekedett, kettős üzenetet hordoz Oroszország számára, hogy az Egyesült Államok azt javasolja az „élősködéstől felpüffedt” Európának, hogy legyen önállóbb a védelmi kérdésekben. Egyrészt fennáll a kockázata, hogy az európaiak teljes gőzzel fogják erősíteni katonai képességeiket, „ami tönkre fogja tenni gazdaságukat és diktatórikus rezsimekhez fog vezetni”. 

Másrészt az Egyesült Államok végtelen pénzügyi támogatásának gyengülése lehetőséget ad a feszültség csökkentésére az eurázsiai kontinensen és a tárgyalások folytatására

– állt a bejegyzésben.

Usakov: Az Egyesült Államok megállapodást ígért

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, hogy az Egyesült Államok „vasbeton” szilárdságú megállapodást ígért Oroszországgal arra az esetre, ha a felek megegyeznek. 

Ezek az amerikaiak (a Trump-kormányzat képviselői) megesküsznek arra, hogy ha Trump valamiben megállapodik, akkor az vasbetonból lesz

– nyilatkozott. A tisztségviselő szerint az amerikai fél képviselői hangsúlyozzák, hogy különböznek azoktól az elődeiktől, akik az ukrajnai konfliktus kezdeményezői voltak. Hangot adott benyomásának, miszerint amerikai tárgyalók közel állnak Trumphoz, és pontosan végrehajtják az utasításait. Usakov hangsúlyozta, hogy Moszkva és Washington a hosszú távú rendezés kontextusában dolgozik, nincs szó fegyverszünetről. 

Elmondása értelmében a felek megpróbálnak megegyezni a nehéz pontokban, amelyek meg fogják határozni a jövőbeli megállapodás formáját és sorsát.

 Mint fogalmazott, néhány Ukrajnával kapcsolatos kérdés radikális változtatásokra szorul az amerikai dokumentumokban. A tanácsadó úgy vélekedett, hogy az orosz hadsereg harctéri sikerei kedvezőbb légkört teremtettek az amerikai delegációval a Kremlben kedden folytatott tárgyalásokhoz, amelyek eredményeképpen Oroszország és az Egyesült Államok jobban megérti egymás álláspontját. Hozzátette, hogy Putyin és Trump esetleges találkozójáról ezúttal nem esett szó. 

Megjegyezte, hogy Jared Kushner, Donald Trump veje, aki az amerikai felet Steve Witkoff elnöki különmegbízott mellett képviselte, imponált Putyinnak.

 Peszkov arra hívta fel még a figyelmet, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is arra figyelmeztetett, hogy az orosz kintlévőségek európai lefoglalása negatív hatást gyakorolhat a nemzetközi pénzügyi rendszerre. Emlékeztetett rá, hogy az IMF-et a Nyugat hozta létre a monetáris politika alapjaként. Kilátásba helyezte, hogy az orosz eszközök esetleges lefoglalásáért mind konkrét személyek, mind országok felelni fognak. 

Azok a pénzek, amelyekről beszélnek, elvileg még pár évig elegendőek ahhoz, hogy az ukránokat lőszerként pazarolják

– hangoztatta a Kreml szóvivője.

