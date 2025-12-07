Peszkov elmondta, mi lehet a béke akadálya

Pozitív lépésnek nevezte, hogy Oroszország a dokumentumban már nem szerepel az Egyesült Államok számára veszélyt jelentő „közvetlen fenyegetések” között.

Dmitrij Peszkov (Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL)

A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és (Donald) Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót

– mondta a Kreml szóvivője. Mint fogalmazott, a módosítások sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is.

Tudjuk, hogy előfordul, amikor minden nagyon szépen, koncepcionálisan meg van írva, de az, amit ők deep state-nek neveznek, mindent másképp csinál, ilyen is előfordul

– tette hozzá. Mint fogalmazott, figyelemmel kell kísérni, miként valósul meg ez a koncepció. Kifejezte reményét, hogy az minimum annak a záloga lehet, hogy a felek folytatni tudják a konstruktív kétoldalú munkát az ukrajnai békés rendezés ügyében.