„November 30-án este a legfőbb parancsnok, Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin meglátogatta az Egyesített Csapatcsoportosítás egyik vezetési pontját. Munkája során meghallgatta a vezérkari főnök, (Valerij) Geraszimov, a +Központ+ csapatcsoportosítás parancsnoka, (Valerij) Szolodcsuk és a +Kelet+ csapatcsoportosítás parancsnoka, Ivanajev jelentését” – közölte Peszkov.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Sergei Karpukhin / AFP

Geraszimov tábornok beszámolt a legfőbb parancsnoknak a Donyecki Népköztársasághoz tartozó Krasznoarmejszk és a Harkov megyei Volcsanszk város felszabadításáról, valamint a csapatok más irányokban végrehajtott támadó műveleteinek eredményeiről

– tette hozzá. A tájékoztatás értelmében Szolodcsuk tábornok beszámolt az elnöknek a Pokrovszk-Mirnohrad (Krasznoarmejszk-Dimitrov) agglomeráció környékén bekerített ukrán fegyveres erők felszámolásának folyamatáról, „beleértve Dimitrov város déli részének orosz csapatok általi ellenőrzés alá vonását, valamint a helyzetet Krasznoarmejszkban a város felszabadítása és teljes átvétele után”.