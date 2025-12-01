DimitrovPutyinKrasznoarmejszkparancsnokorosz-ukrán háború

Kreml: Az orosz elnöknek jelentést tettek Pokrovszk és Vovcsanszk elfoglalásáról

Az orosz elnök felkereste az Ukrajnában harcoló orosz erők egyik parancsnokságát, ahol jelentették neki a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és a Harkiv megyei Vovcsanszk (Volcsanszk) elfoglalását – a vasárnap esti látogatást hétfő este jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

2025. 12. 01. 22:57
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Sergei Karpukhin Forrás: AFP
„November 30-án este a legfőbb parancsnok, Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin meglátogatta az Egyesített Csapatcsoportosítás egyik vezetési pontját. Munkája során meghallgatta a vezérkari főnök, (Valerij) Geraszimov, a +Központ+ csapatcsoportosítás parancsnoka, (Valerij) Szolodcsuk és a +Kelet+ csapatcsoportosítás parancsnoka, Ivanajev jelentését” – közölte Peszkov.

Geraszimov tábornok beszámolt a legfőbb parancsnoknak a Donyecki Népköztársasághoz tartozó Krasznoarmejszk és a Harkov megyei Volcsanszk város felszabadításáról, valamint a csapatok más irányokban végrehajtott támadó műveleteinek eredményeiről

 – tette hozzá. A tájékoztatás értelmében Szolodcsuk tábornok beszámolt az elnöknek a Pokrovszk-Mirnohrad (Krasznoarmejszk-Dimitrov) agglomeráció környékén bekerített ukrán fegyveres erők felszámolásának folyamatáról, „beleértve Dimitrov város déli részének orosz csapatok általi ellenőrzés alá vonását, valamint a helyzetet Krasznoarmejszkban a város felszabadítása és teljes átvétele után”.

Ivanajev tábornok a Zaporizzsja megyei Huljajpole elfoglalására indított hadműveletről azt mondta, hogy az orosz 5. hadsereg egységei utcai harcokat vívnak a város északkeleti részén. Az államfő köszönetet mondott a parancsnokoknak és a csapatcsoportosítások személyi állományának sikeres akcióikért, és elrendelte, hogy biztosítsák számukra a megfelelő téli ellátmányt.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség a Pokrovszk-Mirnohrad agglomerációt az ukrán hadsereg nagy fontosságú közlekedési csomópontjának nevezte a Donyec-medencében. Elfoglalása a hírügynökség szerint lehetővé teszi, hogy az orosz hadsereg elérje a donyecki régió nyugati határait, és folytassa a támadást Zaporizzsja megyében, valamint hogy később aktív támadó műveletekbe kezdjen az egész frontvonalon.

Vovcsanszk az egyik legfontosabb ukrán védelmi csomópont Harkiv megye keleti részén. Az orosz ellenőrzés alá kerülése jelentősen megnehezíti az ukrán hadsereg logisztikáját ezen a frontszakaszon megteremtve a feltételeit a további előrenyomuláshoz nyugat és délnyugat felé.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

