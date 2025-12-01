A NATO vezetője megelőző csapásokat is kilátásba helyezett Oroszországgal szemben

Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a Financial Timesnak arról beszélt, hogy a katonai tömb nemcsak válaszolni kíván a kibertámadásokra, szabotázsakciókra és légtérsértésekre, hanem akár megelőző jellegű műveleteket is kilátásba helyezne. Mint fogalmazott: „A kibertérben inkább reaktívak vagyunk. Azon gondolkodunk, hogy agresszívabbak legyünk, vagy proaktívak a reaktív helyett.”

Ahelyett, hogy a békés rendezés lehetőségeit keresné, a NATO immár nyíltan „agresszívebb”, akár megelőző lépéseket is mérlegel (Fotó: AFP)

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Dragone később maga is elismerte:

a megelőző csapás míg katonai értelemben felfogható védekező lépésként, addig politikai és jogi szempontból messze túlmutat a NATO eddigi gyakorlatán.

A szövetségen belül ugyanis komoly viták zajlanak arról, meddig lehet elmenni anélkül, hogy a konfliktus tovább eszkalálódna. A hibrid hadviselésre hivatkozva több kelet-európai diplomata is azt sürgeti, hogy a NATO „ne csak reagáljon, hanem vágjon vissza”. Álláspontjuk szerint az orosz fél folyamatos „kísérletezésre” biztatva érzi magát, ha a Nyugat kizárólag védekező lépésekkel válaszol.