NATOszabotázsakciómegelőző csapásorosz-ukrán háborúkibertámadáseszkaláció

A NATO vezetője megelőző csapásokat is kilátásba helyezett Oroszországgal szemben

A NATO katonai vezetésén belül is egyre élesebb vita zajlik arról, meddig mehet el a szövetség anélkül, hogy nyíltan eszkalálná az orosz–nyugati feszültséget. Giuseppe Cavo Dragone admirális most először beszélt arról: a NATO akár megelőző műveleteket is mérlegelne a kiber- és hibrid fenyegetésekre hivatkozva – ez pedig alapjaiban kérdőjelezi meg a blokk eddigi védelmi doktrínáját, és újabb kockázatok elé állítja Európát.

Sebők Barbara
2025. 12. 01. 21:36
Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a Financial Timesnak arról beszélt, hogy a katonai tömb nemcsak válaszolni kíván a kibertámadásokra, szabotázsakciókra és légtérsértésekre, hanem akár megelőző jellegű műveleteket is kilátásba helyezne. Mint fogalmazott: „A kibertérben inkább reaktívak vagyunk. Azon gondolkodunk, hogy agresszívabbak legyünk, vagy proaktívak a reaktív helyett.”

Ahelyett, hogy a békés rendezés lehetőségeit keresné, a NATO immár nyíltan „agresszívebb”, akár megelőző lépéseket is mérlegel
Ahelyett, hogy a békés rendezés lehetőségeit keresné, a NATO immár nyíltan „agresszívebb”, akár megelőző lépéseket is mérlegel (Fotó: AFP)

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Dragone később maga is elismerte

a megelőző csapás míg katonai értelemben felfogható védekező lépésként, addig politikai és jogi szempontból messze túlmutat a NATO eddigi gyakorlatán. 

A szövetségen belül ugyanis komoly viták zajlanak arról, meddig lehet elmenni anélkül, hogy a konfliktus tovább eszkalálódna. A hibrid hadviselésre hivatkozva több kelet-európai diplomata is azt sürgeti, hogy a NATO „ne csak reagáljon, hanem vágjon vissza”. Álláspontjuk szerint az orosz fél folyamatos „kísérletezésre” biztatva érzi magát, ha a Nyugat kizárólag védekező lépésekkel válaszol. 

Ez a logika azonban könnyen oda vezethet, hogy a szövetség maga is olyan eszközökhöz nyúl, amelyeket eddig csak elítélt.

A balti térségben az utóbbi években több, Oroszországhoz köthető vagy annak tulajdonított incidens történt: tenger alatti kábelek rongálása, kibertámadások és drónbehatolások. A NATO válaszul elindította a Baltic Sentry missziót, amely hajók, repülőgépek és tengeri drónok bevetésével igyekszik ellenőrzés alatt tartani a térséget. Dragone szerint ez működik, hiszen a művelet kezdete óta „semmi sem történt”, ám a kérdés továbbra is fennáll: ez valóban tartós elrettentés vagy csupán újabb erődemonstráció?

A feszültséget tovább növelte, hogy egy finn bíróság elutasította a vádat az Eagle S nevű árnyékflottához köthető hajó legénysége ellen, amely több adat- és elektromos kábelt vágott el nemzetközi vizeken. A bíróság szerint a joghatóság hiánya miatt nem indítható eljárás – ez pedig komoly precedenst teremt. Elina Valtonen finn külügyminiszter egyenesen úgy fogalmazott: „Igen, és ez probléma”, amikor arról kérdezték, szabad kezet ad-e ez a döntés az orosz hajóknak. A miniszter ugyanakkor maga is óvatosságra intett: bár „határozottabb fellépést” fontolgatnak, szerinte előbb alaposan elemezni kell, mit is akar az agresszor, és nem szabad „hisztérikusan reagálni”. Világossá tette: a túlzott reakció éppúgy veszélyes lehet, mint a tétlenség.

Bizonytalanság a NATO-n belül

Mindezek fényében Dragone admirális nyilatkozata, amely a megelőző csapások lehetőségét is felveti, újra rávilágít arra, hogy a NATO saját stratégiai identitása körül is bizonytalanság mutatkozik. Hogyan lehet elérni az elrettentést – megtorlással vagy proaktív fellépéssel? 

A katonai vezető szerint ezt a dilemmát most alaposabban kell vizsgálni, mert „a jövőben még nagyobb nyomás nehezedhet erre a kérdésre”.

A kérdés azonban továbbra is nyitott: az ilyen jellegű fenyegetések valóban növelik-e Európa biztonságát, vagy éppen ellenkezőleg, közelebb sodorják a kontinenst egy olyan konfliktushoz, amelyet éppen elkerülni kellene? A kritikus hangok szerint a NATO-nak nem a katonai spirál gyorsítására, hanem a békés rendezés lehetőségeinek erősítésére kellene összpontosítania.

Borítókép: Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu