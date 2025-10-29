Dráma a tenger felett: NATO-gépek fogták el az orosz repülőt

A NATO keleti szárnyán fekvő országok szeptember óta fokozott riadókészültségben vannak a lehetséges légtérbehatolások miatt, miután három orosz katonai repülőgép 12 percig megsértette Észtország légterét, alig néhány nappal azután, hogy több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.

Lengyel vadászgépek elfogtak egy Il–20 repülőgépet, amely felderítő repülést végzett a nemzetközi légtérben, repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel. A repülőgép nem sértette meg a lengyel légteret

– közölte a Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága.