NATOOroszországLengyelországBalti-tengerlégtérincidens

Dráma a tenger felett: NATO-gépek fogták el az orosz repülőt

Lengyel vadászgépek elfogtak egy orosz repülőgépet a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben. Varsó éberen őrzi légterét a lehetséges orosz behatolások ellen. A NATO keleti szárnyán fekvő országok szeptember óta fokozott riadókészültségben vannak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 10:09
Lengyel repülőgépek kedden elfogtak egy orosz repülőgépet, amely felderítő repülést végzett a Balti-tenger felett Forrás: AFP
Lengyel repülőgépek elfogtak egy orosz repülőgépet, amely felderítő repülést végzett a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben, repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel – számolt be róla a Reuters.

A NATO-tagállamok készenlétben vannak az orosz repülők és drónok miatt

A NATO keleti szárnyán fekvő országok szeptember óta fokozott riadókészültségben vannak a lehetséges légtérbehatolások miatt, miután három orosz katonai repülőgép 12 percig megsértette Észtország légterét, alig néhány nappal azután, hogy több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.

Lengyel vadászgépek elfogtak egy Il–20 repülőgépet, amely felderítő repülést végzett a nemzetközi légtérben, repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel. A repülőgép nem sértette meg a lengyel légteret

– közölte a Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága.

Jacek Goryszewski, a műveleti parancsnokság szóvivője a TVN24 televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az incidens azt mutatja, 

Lengyelország éberen őrzi légterét, hogy azt ne sértsék meg.

A múlt héten Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai főparancsnoka hangsúlyozta, hogy Oroszországot láthatóan visszatartotta a NATO múlt havi határozott reakciója a lengyel és észt légtérbe történő behatolásokra, de Moszkva várhatóan továbbra is tesztelni fogja a határokat.

Borítókép: Orosz Il–20-as repülőgép (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

