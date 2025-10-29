Dráma a tenger felett: NATO-gépek fogták el az orosz repülőt

Lengyel repülőgépek elfogtak egy orosz repülőgépet, amely felderítő repülést végzett a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben, repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel – számolt be róla a Reuters.
Lengyel vadászgépek elfogtak egy orosz repülőgépet a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben. Varsó éberen őrzi légterét a lehetséges orosz behatolások ellen. A NATO keleti szárnyán fekvő országok szeptember óta fokozott riadókészültségben vannak.
A NATO keleti szárnyán fekvő országok szeptember óta fokozott riadókészültségben vannak a lehetséges légtérbehatolások miatt, miután három orosz katonai repülőgép 12 percig megsértette Észtország légterét, alig néhány nappal azután, hogy több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.
Lengyel vadászgépek elfogtak egy Il–20 repülőgépet, amely felderítő repülést végzett a nemzetközi légtérben, repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel. A repülőgép nem sértette meg a lengyel légteret
– közölte a Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága.
Jacek Goryszewski, a műveleti parancsnokság szóvivője a TVN24 televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az incidens azt mutatja,
Lengyelország éberen őrzi légterét, hogy azt ne sértsék meg.
A múlt héten Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai főparancsnoka hangsúlyozta, hogy Oroszországot láthatóan visszatartotta a NATO múlt havi határozott reakciója a lengyel és észt légtérbe történő behatolásokra, de Moszkva várhatóan továbbra is tesztelni fogja a határokat.
Borítókép: Orosz Il–20-as repülőgép (Fotó: AFP)
