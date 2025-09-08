Nagy a baj, drón repült a NATO-ország légterébe

Drónok Lengyelországban

Az eset nem egyedülálló: augusztus 20-án már egy orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, szeptember 3-án pedig két drón lépte át az ország légterét, ám nem lőtték le őket, mivel nem jelentettek fenyegetést.

Lengyelország többször vádolta Moszkvát azzal, hogy drónokkal próbálja feltérképezni a védelmi képességeit; az ország a NATO keleti szárnyán fekvő tagállamként 2022 óta Kijev legfőbb támogatói között van, harckocsikkal, nehézfelszereléssel és lőszerrel segítve Ukrajnát.

A Lublin megyében történt incidens különös jelentőséggel bír, hiszen a térség egyszerre határos Belarussziával és Ukrajnával, így stratégiailag kulcsfontosságú a NATO keleti frontján, miközben a nyugati vezetők folyamatosan figyelmeztetnek egy esetleges szélesebb konfrontáció kockázatára Oroszországgal.