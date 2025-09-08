Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Nagy a baj, drón repült a NATO-ország légterébe

Egy cirill betűs jelzésű, robbanóanyaggal nem felszerelt drónt találtak a lengyel–belarusz határ közelében, a Polatycze nevű faluban, alig 300 méterre a határátkelőtől – közölte szeptember 8-án a lublini ügyészség a PolsatNews szerint.

Szabó István
Forrás: Origo2025. 09. 08. 12:50
Illusztráció egy orosz drón törmeléke Fotó: Francisco Richart Barbeira Forrás: NurPhoto/AFP
A drón fegyvertelen volt, cirill betűs feliratokkal, írta az Origo.

Egy határőr a lengyel-belarusz határon (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

A helyi rendőrség megerősítette, hogy a roncsokat szeptember 7-én késő este találták meg a Terespol határátkelő közelében a határőrség jelzése nyomán; sérülés nem történt – számolt be az RMF FM. 

Drónok Lengyelországban

Az eset nem egyedülálló: augusztus 20-án már egy orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, szeptember 3-án pedig két drón lépte át az ország légterét, ám nem lőtték le őket, mivel nem jelentettek fenyegetést. 

Lengyelország többször vádolta Moszkvát azzal, hogy drónokkal próbálja feltérképezni a védelmi képességeit; az ország a NATO keleti szárnyán fekvő tagállamként 2022 óta Kijev legfőbb támogatói között van, harckocsikkal, nehézfelszereléssel és lőszerrel segítve Ukrajnát. 

A Lublin megyében történt incidens különös jelentőséggel bír, hiszen a térség egyszerre határos Belarussziával és Ukrajnával, így stratégiailag kulcsfontosságú a NATO keleti frontján, miközben a nyugati vezetők folyamatosan figyelmeztetnek egy esetleges szélesebb konfrontáció kockázatára Oroszországgal.

Borítókép: Illusztráció, egy orosz drón törmeléke (Fotó: NurPhoto/AFP/Francisco Richart Barbeira)

