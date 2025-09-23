„Legközelebb lelőjük az orosz gépet!”

Észtország légterének megsértése kapcsán a tallinni parlament külügyi bizottságának elnöke, Marko Mihkelson szerint a mostani eset 2003 óta a legsúlyosabb légtérsértés volt, és egyértelműen átlépte a határt, írja az Origo.

Marko Mihkelson, az észt parlament külügyi bizottságának elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Drew Angerer)

Közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Legközelebb meg fogjuk tenni, ha értik, mire gondolok”

17 seconds vs. 12 minutes. Next time, we’re doing that — if you know what I mean. — Marko Mihkelson 🇪🇪🇺🇦 (@markomihkelson) September 19, 2025

– ezzel a 2015-ös török precedenst idézte, amikor Ankara lelőtt egy rövid ideig a légterébe berepülő orosz bombázót.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter hangsúlyozta: a NATO-pilótáknak megvan a szükséges felhatalmazásuk arra, hogy veszély esetén megsemmisítsék a behatoló repülőgépeket. Ugyanakkor ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a szövetség ezt általános politikaként alkalmazná.

Észtország mellett Varsó is keményebb fellépést ígér

Donald Tusk lengyel kormányfő határozottan fogalmazott, amikor kijelentette, hogy ha bármilyen objektum berepül a lengyel légtérbe és sérti a szuverenitást, „azonnal lelövik” — ez szerinte nem vitatéma.