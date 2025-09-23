ÉsztországfigyelmeztetOroszországNATOLengyelországorosz-ukrán háborúlégtér

„Legközelebb lelőjük az orosz gépet!”

Lengyelország után az észtek is határozott fellépést követelnek a NATO-tól az egyre gyakoribb orosz, légterekkel kapcsolatos provokációk miatt. Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es tizenkét percen át tartó berepülést hajtott végre Észtország légterében, mielőtt finn, olasz és svéd NATO-vadászgépek visszakísérték őket.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 23. 10:51
Orosz MiG-31-es szuperszonikus elfogó vadászgépek Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
Észtország légterének megsértése kapcsán a tallinni parlament külügyi bizottságának elnöke, Marko Mihkelson szerint a mostani eset 2003 óta a legsúlyosabb légtérsértés volt, és egyértelműen átlépte a határt, írja az Origo.

Észtország
Marko Mihkelson, az észt parlament külügyi bizottságának elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Drew Angerer)

Közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Legközelebb meg fogjuk tenni, ha értik, mire gondolok” 

– ezzel a 2015-ös török precedenst idézte, amikor Ankara lelőtt egy rövid ideig a légterébe berepülő orosz bombázót.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter hangsúlyozta: a NATO-pilótáknak megvan a szükséges felhatalmazásuk arra, hogy veszély esetén megsemmisítsék a behatoló repülőgépeket. Ugyanakkor ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a szövetség ezt általános politikaként alkalmazná.

Észtország mellett Varsó is keményebb fellépést ígér

Donald Tusk lengyel kormányfő határozottan fogalmazott, amikor kijelentette, hogy ha bármilyen objektum berepül a lengyel légtérbe és sérti a szuverenitást, „azonnal lelövik” — ez szerinte nem vitatéma. 

Poland's Prime Ministrer Donald Tusk reacts during the late evening press conference in government building after he attended in the National Security Council convened by Poland's President at the Presidential Palace in Warsaw on September 11, 2025, a day after Warsaw accused Moscow of carrying out a drone raid on its territory. France and Germany moved to bolster defence of Polish airspace on September 11 as the UN Security Council called an emergency meeting to discuss Warsaw's accusation that Moscow launched a drone raid on its territory. Poland branded the incident, which prompted Polish and NATO forces to shoot down several drones overnight Tuesday to Wednesday, September 9-10, a deliberate "unprecedented" attack on the country, NATO and the European Union. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök élesen reagált a légtérsértésekre (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

A helyzet súlyosságára tekintettel Észtország az Észak-atlanti szerződés 4. cikkét is életbe léptette, amely rendkívüli konzultációra ad lehetőséget, ha egy tagállam veszélyben érzi politikai függetlenségét vagy területi szuverenitását.

A mostani incidens nem elszigetelt: szeptember 10-én például 19 orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, s egy másik drón Románia felett keringett órákon át. 

Az orosz külügyminisztérium határozottan cáfolta azokat a nyugati vádakat, amelyek szerint orosz drónok megsértették volna a lengyel légteret. Marija Zaharova külügyi szóvivő szerint a Moszkva elleni vádak minden alapot nélkülöznek, és a bizonyítékok ismét elmaradtak.

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 01: Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova delivers a speech as she attends the Media Forum of the Commonwealth of Independent States (CIS) Countries in Moscow, Russia on November 01, 2023. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Annadolu/AFP/Sefa Karacan)

Mi várható?

A sorozatos esetek miatt elemzők és szakértők vitáznak arról, milyen választ adjon a NATO: a tallinni Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ vezetője, Kristi Raik szerint világos üzenetre van szükség — „megvan a képességünk, a politikai akaratunk és a terveink, hogy ha az oroszok tovább fenyegetik bármely NATO-ország biztonságát, akkor lelőjük a gépeiket.”

Ugyanakkor vannak óvatosabb hangok is. Hanna Smith, a finn Vaasa Egyetem szakértője arra figyelmeztet, hogy nem feltétlenül kell azonnali, katonai eszközökkel válaszolni: a 4. cikk rendszeres alkalmazása is hasznos lehet, mert közös gondolkodásra és koordinációra készteti a tagállamokat, anélkül hogy minden incidensnél rögtön „radikális” lépésre szánnák el magukat.

A kérdés az, meddig engedheti a NATO, hogy Moszkva folyamatosan tesztelje a szövetség határait és türelmét. A 2015-ös török példa arra utal, hogy egyetlen lelövés sem feltétlenül vezet automatikus háborús válaszhoz — mégis egyre többen tartanak attól, hogy a túlzott engedékenység előbb vagy utóbb komolyabb eszkalációhoz vezethet. A NATO-ülésen várhatóan megpróbálják rögzíteni a közös elvárásokat és a válaszlehetőségeket, de a döntés súlya és következményei továbbra is komoly dilemmát jelentenek a szövetségnek.

Borítókép: Orosz MiG–31-es szuperszonikus elfogó vadászgépek (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

