Moszkva szerint nem ő provokál

A szóvivő hangsúlyozta: az orosz fél ellen intézett provokációs és eszkalációs vádak rendszeresen minden tényszerű alapot nélkülöznek, írta a TASZSZ.

„Semmilyen konkrét körülményt nem idéztek, amely alátámasztaná azt a rosszindulatú szándékot, amelyet országunknak tulajdonítanak” – tette hozzá.

Korábban megírtuk, kiderült: a lengyel Wyryki faluban megrongálódott házat nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép rakétája találta el. A lengyel kormány korábban az ENSZ-ben is az orosz agresszió bizonyítékaként hivatkozott az esetre.

Moszkva szerint mindez csak tovább mélyíti a bizalmatlanságot, és újabb veszélyes feszültséget szül Európa biztonsági helyzetében.