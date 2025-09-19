Moszkvavádlengyelprovokációalaptalanorosz-ukrán háborúlégtér

Moszkva szerint alaptalanok az európai légtér megsértésével kapcsolatos állítások

Az orosz külügyminisztérium határozottan cáfolta azokat a nyugati vádakat, amelyek szerint orosz drónok megsértették volna a lengyel légteret. Marija Zaharova külügyi szóvivő szerint a Moszkva elleni vádak minden alapot nélkülöznek, és a bizonyítékok ismét elmaradtak.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 09. 19. 13:14
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
A szeptember 10-én történt, állítólagos lengyel légsértés kapcsán szeretném leszögezni: a helyzet újra és újra ugyanúgy ismétlődik, mintha csak indigóval másolnák. A körülmények tisztázatlanok, nincs lefolytatva érdemi vizsgálat, meggyőző bizonyítékok nincsenek, a vádlottat azonban máris megnevezték, természetesen Oroszországot – fogalmazott Zaharova.

Moszkva
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Moszkva szerint nem ő provokál

A szóvivő hangsúlyozta: az orosz fél ellen intézett provokációs és eszkalációs vádak rendszeresen minden tényszerű alapot nélkülöznek, írta a TASZSZ.

„Semmilyen konkrét körülményt nem idéztek, amely alátámasztaná azt a rosszindulatú szándékot, amelyet országunknak tulajdonítanak” – tette hozzá.

Korábban megírtuk, kiderült: a lengyel Wyryki faluban megrongálódott házat nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép rakétája találta el. A lengyel kormány korábban az ENSZ-ben is az orosz agresszió bizonyítékaként hivatkozott az esetre.

Moszkva szerint mindez csak tovább mélyíti a bizalmatlanságot, és újabb veszélyes feszültséget szül Európa biztonsági helyzetében.

Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

