Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

ENSZ NATO Lengyelország Wyryki drón támadás

Hatalmas botrány robbant ki Lengyelországban

Botrány robbant ki, miután kiderült: a lengyel Wyryki faluban megrongálódott házat nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép rakétája találta el. A kormány korábban az ENSZ-ben is az orosz agresszió bizonyítékaként hivatkozott az esetre. A lengyelországi ellenzék a kormányt információk elhallgatásával vádolja, míg Donald Tusk továbbra is Oroszországot teszi felelőssé a történtekért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 16:09
Karol Nawrocki és Friedrich Merz Fotó: KAY NIETFELD Forrás: DPA
A szeptember 10-i orosz dróntámadás kapcsán a lengyel kormány a károkat az orosz agresszió bizonyítékaként mutatta be az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Egy lengyel ház súlyosan megsérült, de mint kiderült, Lengyelország félrevezette az ENSZ-t. A házat valójában egy F–16-os vadászgép rakétája találta el, amit a drónok lelövésére indítottak, de lezuhant.

Botrány robbant ki Lengyelországban egy új jelentés miatt
Botrány robbant ki Lengyelországban egy új jelentés miatt
Fotó: STEVEN GARCIA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A ház – amelynek teteje megsemmisült – valójában egy olyan rakéta miatt sérült meg, amelynek irányítórendszere meghibásodott, amikor egy lengyel F–16-osról indították

– szerepel a legfrissebb nyomozati anyagban. A jelentés feldühítette Karol Nawrocki lengyel elnököt és az ellenzéki pártok képviselőit, mivel a dróntámadást követő napokban a lengyel kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a kelet-lengyelországi Wyryki faluban lévő ház sérülése az orosz agresszió következménye. Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes a sérült ingatlanról készült fotót felhasználva az oroszokat vádolta szeptember 12-én az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén.

Nawrocki elnöki hivatala tegnap közleményt adott ki, amelyben tiltakozott, hogy az elnököt nem tájékoztatták teljeskörűen az ügyről, és a kormányt az információk eltitkolásával vádolta.

Az elnök magyarázatot követel a kormánytól a wyryki eseményekkel kapcsolatban. A kormány rendelkezik minden eszközzel ahhoz, hogy gyorsan tisztázza az ügyet.

Nem tűrhetjük el, hogy információkat titkoljanak el. Dezinformáció és hibrid háború idején a lengyeleknek közölt információknak szilárdnak és ellenőrzöttnek kell lenniük.

Az ellenzék több képviselője is azzal vádolja a lengyel kormányt, hogy nemcsak Nawrocki elnököt, hanem minden lengyelt félrevezetett, ami szerintük nemcsak a kormány alkalmatlanságáról árulkodik, hanem Lengyelország biztonságát is veszélyezteti. 

A lengyel kormány az ellenzéki bírálatokra úgy reagált, hogy az oroszokat hibáztatta a wyryki incidensért, azzal érvelve, hogy ha nem repültek volna be a drónok Lengyelországba, lengyel rakétákat sem lőttek volna ki. Donald Tusk miniszterelnök az X-en azt írta: 

A wyryki házat ért károkért teljes mértékben azok felelősek, akik a drónokkal provokációt hajtottak végre, vagyis Oroszország. A közvéleményt és az elnököt teljeskörűen tájékoztatni fogjuk, amint a vizsgálat lezárul.

A védelmi miniszter elutasította azokat a vádakat, miszerint a kormány eltitkolta volna az elnök és a közvélemény elől az információt. Azt állította, hogy mindent nyilvánosságra hoztak, miután azok hitelességét ellenőrizték.

Egyes védelmi elemzők kritizálták a lengyel vadászgépek bevetését, mivel az ilyen műveletek rendkívül költségesek, és elárulhatták az oroszoknak, hogy Lengyelországnak és a NATO-nak nincs külön drónelhárító légvédelmi rendszere a szövetség keleti szárnyán – írja a Brussels Signal.

Borítókép: Karol Nawrocki és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

