A szeptember 10-i orosz dróntámadás kapcsán a lengyel kormány a károkat az orosz agresszió bizonyítékaként mutatta be az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Egy lengyel ház súlyosan megsérült, de mint kiderült, Lengyelország félrevezette az ENSZ-t. A házat valójában egy F–16-os vadászgép rakétája találta el, amit a drónok lelövésére indítottak, de lezuhant.

Botrány robbant ki Lengyelországban egy új jelentés miatt

A ház – amelynek teteje megsemmisült – valójában egy olyan rakéta miatt sérült meg, amelynek irányítórendszere meghibásodott, amikor egy lengyel F–16-osról indították

– szerepel a legfrissebb nyomozati anyagban. A jelentés feldühítette Karol Nawrocki lengyel elnököt és az ellenzéki pártok képviselőit, mivel a dróntámadást követő napokban a lengyel kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a kelet-lengyelországi Wyryki faluban lévő ház sérülése az orosz agresszió következménye. Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes a sérült ingatlanról készült fotót felhasználva az oroszokat vádolta szeptember 12-én az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén.

Nawrocki elnöki hivatala tegnap közleményt adott ki, amelyben tiltakozott, hogy az elnököt nem tájékoztatták teljeskörűen az ügyről, és a kormányt az információk eltitkolásával vádolta.