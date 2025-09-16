Oroszországszankciós csomagNATOPutyindrónincidensorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól

Az ukrán elnök világos állásfoglalást sürget Donald Trumptól az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében. Egy interjúban Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Trumpnak erőteljes lépéseket kell tennie Vlagyimir Putyin megfékezésére. Az ukrán elnök szerint csak biztonsági garanciák mentén lehet véget vetni az orosz–ukrán háborúnak, és ehhez elengedhetetlen az Egyesült Államok határozott szerepvállalása.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 10:03
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy exkluzív interjúban a Sky Newsnak kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök részéről világos állásfoglalásra van szükség Oroszország szankciói és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében. A kijevi elnöki palotában adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy csak konkrét biztonsági garanciák mellett lehet véget vetni az orosz–ukrán háborúnak. 

Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól
Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha Trump merész lesz

– mondta Zelenszkij, majd azzal folytatta, hogy reméli, Keir Starmer brit miniszterelnök tárgyalásai során szó esik majd az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról is.

Zelenszkij: Putyinnak félnie kell

Zelenszkij arra is sürgette az amerikai elnököt, hogy tegyen „erőteljes személyes lépéseket” Putyin megállítására. Korábban Trump felszólította a NATO-szövetségeseket, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, és vessenek ki vámokat Kínára is annak érdekében, hogy Moszkva minél nagyobb nyomás alá kerüljön. Európa már 18 szankciós csomagot vezetett be Oroszország ellen. Zelenszkij szerint, ami még hiányzik, az egy erőteljes amerikai szankciós csomag.

Putyin „a NATO-t teszteli”

A közelmúltban, Lengyelországban lezajlott orosz drónincidens kapcsán az ukrán elnök elmondta, hogy 

Putyin a NATO-t teszteli (…) Látni akarja, mire kész a NATO, mire képesek diplomáciailag és politikailag, és hogyan reagál erre a helyi lakosság.

Véleménye szerint az üzenet második fele az, hogy a nyugati országok ne merjenek Ukrajnának további légvédelmi rendszereket adni, mert szükségük lehet rájuk saját maguk védelmében.

Zelenszkij újra Amerikába utazik

Donald Trump amerikai elnök várhatóan jövő héten New Yorkban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ENSZ-csúcstalálkozó keretében. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közlése szerint a találkozó célja egy olyan békemegállapodás előmozdítása lesz, amiben Vlagyimir Putyin orosz elnök is érdekelt lesz. Trump a hét végén Hszi Csin-ping kínai elnökkel is egyeztetést tervez tartani. Rubio újságíróknak elmondta, hogy a Fehér Ház továbbra is reménykedik abban, hogy elő tudja mozdítani egy békemegállapodás létrejöttét – írja az rbc.ua.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Súlyos veszteség az ukrán hadseregben

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu