Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy exkluzív interjúban a Sky Newsnak kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök részéről világos állásfoglalásra van szükség Oroszország szankciói és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében. A kijevi elnöki palotában adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy csak konkrét biztonsági garanciák mellett lehet véget vetni az orosz–ukrán háborúnak.
Ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha Trump merész lesz
– mondta Zelenszkij, majd azzal folytatta, hogy reméli, Keir Starmer brit miniszterelnök tárgyalásai során szó esik majd az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról is.