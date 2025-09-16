Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól

Zelenszkij: Putyinnak félnie kell

Zelenszkij arra is sürgette az amerikai elnököt, hogy tegyen „erőteljes személyes lépéseket” Putyin megállítására. Korábban Trump felszólította a NATO-szövetségeseket, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, és vessenek ki vámokat Kínára is annak érdekében, hogy Moszkva minél nagyobb nyomás alá kerüljön. Európa már 18 szankciós csomagot vezetett be Oroszország ellen. Zelenszkij szerint, ami még hiányzik, az egy erőteljes amerikai szankciós csomag.

Putyin „a NATO-t teszteli”

A közelmúltban, Lengyelországban lezajlott orosz drónincidens kapcsán az ukrán elnök elmondta, hogy

Putyin a NATO-t teszteli (…) Látni akarja, mire kész a NATO, mire képesek diplomáciailag és politikailag, és hogyan reagál erre a helyi lakosság.

Véleménye szerint az üzenet második fele az, hogy a nyugati országok ne merjenek Ukrajnának további légvédelmi rendszereket adni, mert szükségük lehet rájuk saját maguk védelmében.