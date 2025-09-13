„Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére” – jelentette ki Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén.
Figyelmeztetést kapott a lengyelektől Oroszország
Lengyelország és mintegy negyven szövetségese felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a „provokációkkal”.
„Azért kértük a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is, amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években” – tette hozzá a külügyminiszter-helyettes, felolvasva egy nyilatkozatot mintegy negyven ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam, Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada nevében – közölte az MTI.
Felhasználjuk az alkalmat, hogy megismételjük az Oroszországi Föderációhoz intézett felhívásunkat: haladéktalanul fejezze be az Ukrajna elleni agressziós háborút, mondjon le minden újabb provokációról és tartsa tiszteletben az ENSZ alapokmányában szereplő kötelezettségeket
– mondta Marcin Bosacki. „Az eszkaláció nem vezethet a békéhez” – tette hozzá.
További Külföld híreink
Dorothy Shea amerikai ideglenes ENSZ-nagykövet a BT ülésén kijelentette, hogy az Egyesült Államok NATO-szövetségesei mellett áll szemben az aggasztó légtérsértésekkel.
További Külföld híreink
Shea azt is megjegyezte, hogy Oroszország fokozta az Ukrajna elleni légitámadásokat, amióta Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Ezek a tettek, legújabban az Egyesült Államok szövetségese légterének a megsértése – szándékosan vagy másképp – a konfliktus lezárására irányuló, jószándékú amerikai erőfeszítések iránti nagyfokú tiszteletlenségről tanúskodnak
– mondta a nagykövet.
További Külföld híreink
A mintegy húsz drón behatolása a lengyel légtérbe szerdára virradó éjszaka erős felindulást váltott ki Lengyelországban és a nyugati országok provokációnak minősítették.
További Külföld híreink
Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna, és azzal vádolta meg Lengyelországot, amely saját és a NATO-szövetségesei repülőgépeit kényszerült mozgósítani egyes drónok lelövéséhez, hogy nem szolgált kellő bizonyítékokkal arra nézve, hogy a pilóta nélküli repülő szerkezetek oroszok voltak.
Nem voltak megjelölt célpontok lengyel területen
– mondta a tanácskozáson Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője.
Az ebben a légicsapásban használt drónok hatótávolsága nem haladja meg a 700 kilométert, ami lehetetlenné teszi, hogy elérték volna Lengyelország területét.
Hozzátette: Oroszország tárgyalni kíván Lengyelországgal, ha a lengyel fél valóban a feszültségek enyhítésében érdekelt azok szítása helyett.
Borítókép: Lengyel Nemzetbiztonsági Tanács ülése (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump vizsgálatot indít a Soros-klán ellen
Az Egyesült Államok elnöke bejelentette: vizsgálatot indít a Soros-klán ellen.
Zelenszkijnek nem érdeke a béke
Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén beszélt arról, miért nem érdekelt az ukrán elnök a háború befejezésében.
Üzent a világnak Charlie Kirk özvegye
Erika Kirk férje halála óta először mondott nyilvános beszédet.
Szélsőbaloldaliak sötétségbe és káoszba taszítják Berlint
25 év után a legsúlyosabb áramszünet történt a német fővárosban. A tettesek a kapitalizmus és Izrael ellen uszítanak, és azzal dicsekednek, hogy elvették a katonai–ipari komplexum áramellátását.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump vizsgálatot indít a Soros-klán ellen
Az Egyesült Államok elnöke bejelentette: vizsgálatot indít a Soros-klán ellen.
Zelenszkijnek nem érdeke a béke
Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén beszélt arról, miért nem érdekelt az ukrán elnök a háború befejezésében.
Üzent a világnak Charlie Kirk özvegye
Erika Kirk férje halála óta először mondott nyilvános beszédet.
Szélsőbaloldaliak sötétségbe és káoszba taszítják Berlint
25 év után a legsúlyosabb áramszünet történt a német fővárosban. A tettesek a kapitalizmus és Izrael ellen uszítanak, és azzal dicsekednek, hogy elvették a katonai–ipari komplexum áramellátását.