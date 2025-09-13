Figyelmeztetést kapott a lengyelektől Oroszország

Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna, és azzal vádolta meg Lengyelországot, amely saját és a NATO-szövetségesei repülőgépeit kényszerült mozgósítani egyes drónok lelövéséhez, hogy nem szolgált kellő bizonyítékokkal arra nézve, hogy a pilóta nélküli repülő szerkezetek oroszok voltak.

Nem voltak megjelölt célpontok lengyel területen

– mondta a tanácskozáson Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője.

Az ebben a légicsapásban használt drónok hatótávolsága nem haladja meg a 700 kilométert, ami lehetetlenné teszi, hogy elérték volna Lengyelország területét.

Hozzátette: Oroszország tárgyalni kíván Lengyelországgal, ha a lengyel fél valóban a feszültségek enyhítésében érdekelt azok szítása helyett.

Borítókép: Lengyel Nemzetbiztonsági Tanács ülése (Fotó: AFP)