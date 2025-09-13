Robert C. Castel: Csatavesztés Lengyelországban

A hadelmélet, a hadtörténelem és a háborús visszaemlékezések rendre kiemelik: minden háború első csatája meghatározó. Az ökölszabály szerint az első ütközet nagyban kijelöli a háború ritmusát, hangulatát, dinamikáját. Igaz, ez nem szükségszerűen determinisztikus folyamat – erre jó példa Izrael háborúja az iráni tengely ellen. Most azonban ki kell mondani egy kellemetlen tényt:

a NATO elveszítette első csatáját Oroszország ellen. És a helyzet annál furcsább, mert minden jel szerint ez olyan csata volt, amelyet Oroszország talán nem is akart megvívni. Aki az elmúlt napokban követte a híreket, pontosan tudja, mire gondolok: a tizenkilenc orosz drón lengyel légtérbe való betörésére.

Elemzésem célja kettős. Egyrészt bemutatni a különbséget a nyugati politikusok és a fősodratú média által sulykolt narratíva, illetve a tényleges események között. Másrészt megvizsgálni, mi működött és mi nem, és ­miért vallott kudarcot, ami kudarcot vallott. Ha egyetlen vezetői összefoglalót kellene adni, az így szólna: a NATO első csatáját elveszítette, a narratívaépítők pedig egy katonai kudarcból próbálnak politikai sikert faragni.

A hivatalos történet szerint Oroszország súlyos légtérsértést követett el Lengyelország ellen, nagyobbat, mint az összes eddigi volt az ukrajnai háború során. Ez a lengyel szuverenitás megsértése, egy veszélyes eszkalációs lépés, amely a világot közelebb sodorta egy világháborúhoz. A NATO gyorsan és határozottan lépett: elítélte az orosz provoká­ciót, miközben megőrizte a kimértség látszatát. A narratíva szerint a szövetség mechanizmusai tökéletesen működtek, és Lengyelország mögött az összes tagállam felsorakozott. Eddig a hivatalos verzió.

Most pedig lássuk, mi történt valójában. Egy nagyszabású, Ukrajna ellen indított orosz légi támadás következményeként tizenkilenc orosz drón sértette meg Lengyelország légterét, feltehetően Fehéroroszország felől.

A pilóta nélküli gépek hét órán keresztül keringtek a lengyel légtérben, és akár 250 kilométer mélyen is behatoltak az ország területére. A tizenkilenc drónból mindössze hármat – jóindulatú számítással talán négyet – sikerült megsemmisíteni a lengyel légvédelemnek, illetve a segítségére siető NATO-egységeknek.

A légtérsértés miatt több fontos lengyelországi repülőteret le kellett zárni, és az ország jelentős részén korlátozni kellett a polgári légi forgalmat.