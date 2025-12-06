Robert C. Castel: Az ukrajnai háború nagy kérdőjelei

Éppen úgy, ahogy a karmester sem találomra hadonászik, a politikus se ötletszerűen politizál. Az elképesztően bonyolult és gyakran követhetetlen légi akrobatika a geopolitika égboltján színes kondenzcsíkok irkafirkáját vetíti elénk. Ha viszont betekintünk a kül- és biztonságpolitikai döntéshozatal kulisszái mögé, akkor egyszeriben világossá válik, hogy ez a színkavalkád néhány igen ősi és igen egyszerű alapszínből van kikeverve.
A mostani elemzésemben azokat az „alapszíneket” szeretném bemutatni, amelyekből a Nyugat 2022 óta az Oroszország-politikáját keveri ki. Ezekben a stratégiai sablonokban nincs semmi új a nap alatt, semmi olyasmi, amit a szakma ókori mesterei ne ismerősként üdvözölnének.
A status quót fenntartani kívánó hatalom vagy hatalmak küzdelme a feltörekvő és a status quo revízióját kereső hatalom ellen egy ősi képlet. A „változások őrei” által alkalmazott stratégiák pedig igen keveset változtak a történelem folyamán.
Az első lépésben azt fogjuk megvizsgálni, hogy mik is ezek a stratégiák. A második lépésben pedig azt boncolgatjuk, hogyan alkalmazták őket és hogyan váltották egymást a háború évei alatt. Végül, de nem utolsósorban azt fogjuk megvizsgálni, hogyan alakult a nyugati és az orosz stratégiák együttes fejlődése, rossz idegen szóval: koevolúciója.
De kezdjük a tipológiával! Az első ilyen stratégia az integratív alkalmazkodás, amelynek célja a revizionista hatalom integrálása a meglévő világrendbe, illetve politikai-biztonsági architektúrába. A második stratégia az egyensúlyozás konfrontáció és engedmény között, aminek a célja az összes lehetőség nyitvatartása a feltörekvő hatalommal szemben. A harmadik a kemény feltartóztatás és elrettentés stratégiája. A negyedik az engedményeken alapuló alkalmazkodás, amit (ha esernyő is társul hozzá) békéltetésnek hívunk. Az ötödik a revizionista hatalommal való megküzdés kiszervezése egy szövetségesnek. A hatodik az érdekszférák logikája. A hetedik a tudatos önkorlátozás. A nyolcadik pedig a megelőző támadás, illetve háború stratégiája.
