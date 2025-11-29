A háború immár három éve tart, és akinek van füle a hallásra, az valószínűleg számtalanszor hallotta már az unalomig ismételt kérdést: miért nem ér már véget? Miért nem ülnek le tárgyalni? Miért nem fogadják el a kompromisszumot? Mi ennek a racionalitása?

A kérdést általában olyan hangsúllyal teszik fel, mintha a válasz magától értetődő lenne, és csupán a felek rosszindulata vagy butasága állna a béke útjában. Ez a megközelítés nagyjából azon a szinten mozog, mint az óvodás értetlenkedése a tökfőzelékkel szemben, a „nem szeretem, tehát nem logikus” attitűdje.

Szerencsére a kutatás ennél valamivel kifinomultabb eszközöket kínál a jelenség megértésére.

A háborúlezárás elmélete a nemzetközi kapcsolatok egyik kevésbé ismert, ugyanakkor igen fontos szakterülete. Míg a háború kitörésének okait évszázadok óta boncolgatjuk Thuküdidésztől napjainkig, addig a háborúk befejezésének mechanizmusai sokáig a tudományos érdeklődés perifériáján vegetáltak. A kutatók évtizedeken át a háborúhoz vezető útvonalat térképezték fel szorgalmasan, miközben a békéhez vezető utat terra incognitaként kezelték. Mintha csak a béke a konfliktus hiányából éppen olyan automatikusan következne, mint a sötétség a fény kioltásából.

A valóság ennél persze egy picit bonyolultabb. A háborúlezárás nem egy pillanat, még csak nem is egy forró kézfogás egy kimerítő tárgyalás után, hanem egy bonyolult és sokváltozós folyamat. Ez a folyamat legalább öt különböző kiszerelésben érkező tankcsapdán akadhat el.

Kezdetként néhány észrevétel a kutatás mélységei előtt, a józan paraszti ész szintjén. Pro primo, egy háború elindításához elég egyetlen játékos döntése. Ugyanannak a háborúnak a lezárásához, a totális háborúk kivételével, már mindkét fél beleegyezése szükséges. Pro secundo, minél tovább tart egy háború, annál több részvényesnek lesz beleszólása a háború lezárásának a kérdésébe. Végül, de nem utolsósorban, minél tovább tart egy háború, annál inkább növekszik a nem szándékolt kimenetelek száma és valószínűsége.

Az első és legkézenfekvőbb akadály az információs aszimmetria.

A háború úgynevezett alkumodellje szerint a fegyveres konfliktus nem más, mint az alku folytatása más eszközökkel. A háborúk azért törnek ki, mert a felek nem értenek egyet relatív erejükkel kapcsolatban. Mindketten szilárdan és tántoríthatatlanul hiszik, hogy nyerhetnek. A csatatér ebben az olvasatban nem más, mint egy igen drága és véres információgyűjtő mechanizmus, amely előbb-utóbb rákényszeríti a feleket a realitás elismerésére. A háború akkor ér véget, amikor a várakozások konvergálnak, vagyis amikor mindkét fél nagyjából ugyanazt gondolja arról, ki nyerné meg a folytatást. Az elvben ukránpárti média és az ügy mögé felsorakoztatott szakértők egyáltalán nem tesznek jó szolgálatot Ukrajnának. Az ideológiai indíttatású reménysámfázás csupán meghosszabbítja ezt a szomorú tanulási folyamatot. A nyers tényekbe gyökerező realitást hosszú távon nem képes retusálni.