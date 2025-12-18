Hajlandó-e Európa a békére?

Sorsdöntő csúcstalálkozóra készül az Európai Unió csütörtökön Brüsszelben. Az Európai Tanács napirendjén szereplő témák szinte mindegyike összefüggésben van a háborúval és Ukrajnával, de a legfontosabb kérdés a zárolt orosz szuverén vagyon Ukrajnának történő átadásának kérdése. Ha ezt Európa meglépi, akkor egyszerre nyit új frontot Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben.

Az orosz vagyon elkobzása – ami nem véletlenül precedens nélküli a modern történelemben – számos súlyos negatív következménnyel járna Európára nézve. Egyfelől megrendítené az európai pénzügyi rendszerbe vetett nemzetközi bizalmat, hiszen, ha Oroszország vagyonát el lehet kobozni, akkor bárkiét el lehet.

Ezek után melyik ország fogja a pénzét Európában tartani? Másfelől Moszkva kemény ellenlépésekkel fog válaszolni, kezdésként le fogja foglalni az európai országok vállalatainak Oroszországban található vagyonát. Ezenfelül pert fog indítani az Európai Unió ellen, amit nemzetközi jogászok véleménye szerint meg is fog nyerni, ami azzal a következménnyel fog járni, hogy a pénzt végső soron az európai adófizetőknek kell majd visszafizetniük.

A lépés ugyanakkor nyílt kihívás lenne az Egyesült Államokkal szemben is, hiszen Trump elnök béketervében az orosz vagyon közös – orosz, ukrán, amerikai és esetleg európai – felhasználása központi szerepet játszik a háború lezárása utáni újjáépítés és gazdasági együttműködés beindításának finanszírozásában.

A lépés úgy is felfogható lenne, hogy Európa szánt szándékkal akadályozza az amerikai béketeremtési törekvéseket, más szóval a háború folytatását választja a béke lehetősége helyett.

Szerencsére mostanra – Magyarországon túl – több ország kormánya is felismerte az előbb leírt következményeket és ellenzi a zárolt orosz vagyon elkobzását, elsősorban Belgium, ahol a pénz nagyjából kétharmada található, így az orosz ellenlépések is őket sújtanák legjobban.

Az Európai Bizottság azonban a múlt héten már egyszer nyíltan megsértette saját jogszabályait, amikor az egyhangú döntéshozatalt félrelökve minősített többséggel fogadta el az orosz vagyon zárolásának meghosszabbítását.

Ha ugyanezt csütörtökön a vagyon elkobzásának ügyében is meglépi, az nemcsak az említett negatív következményeket szabadítja Európára, hanem az európai jogrendet is megrendíti. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az Európai Unió elindulna a bizottság önkénye irányába.