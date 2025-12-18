Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

idezojelek
Vélemény

Hajlandó-e Európa a békére?

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

Siklósi Péter avatarja
Siklósi Péter
Cikk kép: undefined
európai unióbékeusaháborúoroszországeurópai tanács 2025. 12. 18. 10:15
0

Sorsdöntő csúcstalálkozóra készül az Európai Unió csütörtökön Brüsszelben. Az Európai Tanács napirendjén szereplő témák szinte mindegyike összefüggésben van a háborúval és Ukrajnával, de a legfontosabb kérdés a zárolt orosz szuverén vagyon Ukrajnának történő átadásának kérdése. Ha ezt Európa meglépi, akkor egyszerre nyit új frontot Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben.

Az orosz vagyon elkobzása – ami nem véletlenül precedens nélküli a modern történelemben – számos súlyos negatív következménnyel járna Európára nézve. Egyfelől megrendítené az európai pénzügyi rendszerbe vetett nemzetközi bizalmat, hiszen, ha Oroszország vagyonát el lehet kobozni, akkor bárkiét el lehet.

Ezek után melyik ország fogja a pénzét Európában tartani? Másfelől Moszkva kemény ellenlépésekkel fog válaszolni, kezdésként le fogja foglalni az európai országok vállalatainak Oroszországban található vagyonát. Ezenfelül pert fog indítani az Európai Unió ellen, amit nemzetközi jogászok véleménye szerint meg is fog nyerni, ami azzal a következménnyel fog járni, hogy a pénzt végső soron az európai adófizetőknek kell majd visszafizetniük.

A lépés ugyanakkor nyílt kihívás lenne az Egyesült Államokkal szemben is, hiszen Trump elnök béketervében az orosz vagyon közös – orosz, ukrán, amerikai és esetleg európai – felhasználása központi szerepet játszik a háború lezárása utáni újjáépítés és gazdasági együttműködés beindításának finanszírozásában. 

A lépés úgy is felfogható lenne, hogy Európa szánt szándékkal akadályozza az amerikai béketeremtési törekvéseket, más szóval a háború folytatását választja a béke lehetősége helyett.

Szerencsére mostanra – Magyarországon túl – több ország kormánya is felismerte az előbb leírt következményeket és ellenzi a zárolt orosz vagyon elkobzását, elsősorban Belgium, ahol a pénz nagyjából kétharmada található, így az orosz ellenlépések is őket sújtanák legjobban. 

Az Európai Bizottság azonban a múlt héten már egyszer nyíltan megsértette saját jogszabályait, amikor az egyhangú döntéshozatalt félrelökve minősített többséggel fogadta el az orosz vagyon zárolásának meghosszabbítását. 

Ha ugyanezt csütörtökön a vagyon elkobzásának ügyében is meglépi, az nemcsak az említett negatív következményeket szabadítja Európára, hanem az európai jogrendet is megrendíti. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az Európai Unió elindulna a bizottság önkénye irányába.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A csütörtöki Európai Tanács tétje tehát az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába vagy a háború folytatását és az Unió önkénybe csúszását választja.

A szerző a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekEurópa

Amerika borítja az asztalt

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekpedofil

Morális hasadás és pedofilcirkusz

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekAmerika

Amerika saját képére formálja a focit

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklatin-amerikai kultúra

Csillag született a messzi távolban

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu