Monumentális erdélyi könyv jelent meg

A Litterae Antiquae kiadó gondozásában sorszámozott, összesített, élfestett díszkiadásban megjelent Gróf Bánffy Miklós Erdélyi történet című trilógiája, a magyar irodalom egyik legnagyobb szabású történelmi és társadalmi panorámája. A mű nem csupán egy letűnt kor, az Osztrák–Magyar Monarchia végnapjait élő erdélyi magyar arisztokrácia rajza, hanem a nemzet lelkiismeretének tükre is.

Erdélyi történet Forrás: Litterae Aniquae

Bánffy gróf írása a széthullás előtti Magyarország morális és politikai válságát tárja elénk, miközben mély emberi történetet mesél a személyes felelősség vállalásról, a szerelemről és az értékek megtartásának küzdelméről. A műben a társadalmi és politikai háttér aprólékos hitelességgel jelenik meg, ugyanakkor a tájleírások és az érzelmi ábrázolás líraisága felemeli a művet a történelmi krónika fölé.

Mint a kiadó megjegyzi, az Erdélyi történet nem csupán egy korszak emlékirata, hanem erkölcsi tanúságtétel is.

Gróf Bánffy Miklós arra figyelmeztet, hogy egy nemzet pusztulása nem hirtelen történik, hanem lassan, az önzés, közöny és erkölcsi megalkuvás révén. A trilógia ugyanakkor ma is időszerű, mert azt üzeni: a múlt hibáiból csak akkor tanulhatunk, ha hajlandók vagyunk szembenézni velük.

A díszes formában megjelent, több mint 800 oldalas mű különlegességét a dombornyomás és az élfestés is emeli, amelyen Erdélyország címere is megjelenik.

(Gróf Bánffy Miklós: Erdélyi történet I-II-III. Sorszámozott díszkiadás. Litterae Antiquae kiadó, 2025 832 oldal.)

Borítókép: A bonchidai Bánffy kastély Forrás: Bannfycastle.ro