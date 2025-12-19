erdélygróf bánffy miklóserdélyi történetlitterae antiquae

Monumentális erdélyi könyv jelent meg

Díszkiadásban kiadták gróf Bánffy Miklós háromkötetes Erdélyi történetét. A monumentális könyv élfestésén elszakított országrészünk címere is több helyen visszaköszön.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 22:42
A bonchidai Bánffy kastély Forrás: Banffycastle.ro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Litterae Antiquae kiadó gondozásában sorszámozott, összesített, élfestett díszkiadásban megjelent Gróf Bánffy Miklós Erdélyi történet című trilógiája, a magyar irodalom egyik legnagyobb szabású történelmi és társadalmi panorámája. A mű nem csupán egy letűnt kor, az Osztrák–Magyar Monarchia végnapjait élő erdélyi magyar arisztokrácia rajza, hanem a nemzet lelkiismeretének tükre is.

Erdély
Erdélyi történet Forrás: Litterae Aniquae

Bánffy gróf írása a széthullás előtti Magyarország morális és politikai válságát tárja elénk, miközben mély emberi történetet mesél a személyes felelősség vállalásról, a szerelemről és az értékek megtartásának küzdelméről. A műben a társadalmi és politikai háttér aprólékos hitelességgel jelenik meg, ugyanakkor a tájleírások és az érzelmi ábrázolás líraisága felemeli a művet a történelmi krónika fölé.

Mint a kiadó megjegyzi, az Erdélyi történet nem csupán egy korszak emlékirata, hanem erkölcsi tanúságtétel is. 

Gróf Bánffy Miklós arra figyelmeztet, hogy egy nemzet pusztulása nem hirtelen történik, hanem lassan, az önzés, közöny és erkölcsi megalkuvás révén. A trilógia ugyanakkor ma is időszerű, mert azt üzeni: a múlt hibáiból csak akkor tanulhatunk, ha hajlandók vagyunk szembenézni velük.

A díszes formában megjelent, több mint 800 oldalas mű különlegességét a dombornyomás és az élfestés is emeli, amelyen Erdélyország címere is megjelenik.

(Gróf Bánffy Miklós: Erdélyi történet I-II-III. Sorszámozott díszkiadás. Litterae Antiquae kiadó, 2025 832 oldal.)

Borítókép: A bonchidai Bánffy kastély Forrás: Bannfycastle.ro

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Plugor Magor
idezojelekkrasznahorkai lászló

Épp ellenkezőleg?

Plugor Magor avatarja

Krasznahorkai László stockholmi beszédéről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu