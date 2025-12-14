ErdélyfolyóiratErdélyi Gyopárhonismeret

Mérföldkőhöz érkezett Erdély egyik legfontosabb folyóirata

Kétszázadik lapszámához érkezett az Erdélyi Gyopár, a nagy múltú Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) patinás folyóirata.

Balázs D. Attila
2025. 12. 14. 6:25
Fotó: Vántsa Judit Forrás: Erdélyi Kárpát-Egyesület
Megjelent az Erdélyi Gyopár 200. ünnepi lapszáma. A természetjárás, honismeret, környezetvédelem témakörében kéthavonta napvilágot látó folyóirat ugyanakkor ennél is nagyobb múlttal jelentkezik, hiszen elődje, az Erdély 1892-től szolgálta a természetjáró embert az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) folyóirataként.

Az EKE az egyik első magyarországi természetjáró szervezet volt, a Romániához csatolt Erdélyben pedig ma is az egyik legnagyobb és legrégebbi magyar civil szervezetnek számít. 

17 tagszervezete van Erdélyország 13 városában és a Budapest melletti Nagytarcsán, ezek a szervezetek pedig összesen mintegy 1500 tagot tömörítenek magukba. Az Erdélyi Gyopár ugyanakkor nem csak a tagságnak szól, sőt. Az ünnepi lapszámban is gazdag tartalmat kínálnak. Olvashatunk többek között a várfalvi „EKE-Várban” zajló építkezésekről, és a 2026-ban esedékes nagy turistatalálkozóról, az EKE Vándortáborról, amelyet Gyergyócsomafalván tart a szervezet.

Szó van a lapban a távoli és közelmúltról is, hiszen idéznek az említett Erdély folyóiratból, egy kihalófélben lévő mesterséget mutatva be.

Ugyanakkor rögzítjük az utókor számára az elmúlt hónapok történéseit is, hogy aztán fejünket a jelen felé fordítva látogatásra érdemes bel- és külföldi helyeket mutassunk be. Aki a jövő évre utat tervez, itt talál bőven tippeket a desztinációválasztáshoz. De ne lépjünk egyik évből át a másikba szusszanás nélkül! Álljunk meg, vessünk számot, adjunk hálát, hogy járni tudunk, és a minket körülvevő gazdag vidék okot is ad a kimozdulásra. Aztán fogalmazzuk meg vágyainkat, hogy az új esztendőben azok nyomába eredhessünk.

– írják.

Az igazi erdélyi életérzést átadó olvasmányos és gazdagon illusztrált folyóiratot az [email protected] címen vagy a 0040723-159000 telefonszámon lehet megrendelni.

